Zrinka Ljutić spremna je za olimpijsku sezonu: 'Ne želim propustiti tu priliku'

Najbolja hrvatska skijašica ovih dana nestrpljivo čeka nastavak sezone. Do sada smo vidjeli samo jednu utrku – veleslalom u Soeldenu gdje je Zrinka, nakon sjajnog trećeg mjesta u prvoj vožnji, na kraju završila deseta.

"Mala žal ostaje jer sam si zadala drugi cilj za drugu vožnju. Svjesna sam nedostataka koje imam u veleslalomu tako da ne mogu očekivati savršene dvije vožnje, ali prva je bila blizu savršenog, na tome gradim dalje", kazala je Zrinka u uvodu razgovora za RTL Danas.

Zrinka je prošle godine u veleslalomu zauzela 8. mjesto u ukupnom poretku. Iako je to jako impresivan rezultat, svi znaju koja je njena primarna disciplina. Jer ipak je u slalomu osvojila mali kristalni globus. No Zagrepčanka priznaje da je u ljetnoj pauzi podjednako trenirala obje tehničke discipline.

"Podjednako sam trenirala obje discipline, radila sam puno na veleslalomu, na tehnici, čak sam i Super-G trenirala, ali slalom i veleslalom podjednako".

Kada si aktualni branitelj malog kristalnog globusa, s time dolazi i veliki pritisak. Zrinka je prošle sezone upisala čak 3 slalomske pobjede i sada ju cijeli skijaški svijet vidi kao jednu od glavnih favoritkinja za postolje na svakoj utrci. I dok mnogi sportaši, pogotovo u tim godinama, imaju problema s velikim očekivanjima, 21-godišnjakinja priznaje da joj je to samo još veća motivacija.

'Pritisak mi je do sada pomagao'

"Iskreno, ne osjećam pritisak oko toga. Znam da sama puno želim pa ću ga početi osjećat kad krene slalom. U veleslalomu se manje očekuje od mene, kad krene slalom bit će velika očekivanja i pritisak. Do sada sam se dobro nosila s pritiskom, mislim da me to gura naprijed".

Sve skijašice i skijašice u ovoj sezoni imaju posebnu motivaciju za dobar rezultat. Jer u veljači iduće godine dolaze Zimske Olimpijske igre u Milanu i Cortini d'Ampezzo.

"OI definitno daju značaj sezoni i svi treninzi koje radim su sto posto pravi da sve bude što točnije pogođeno. Svjesna sam da je to samo svake četiri godine i ne želim propustiti priliku", zaključila je najbolja hrvatska skijašica.

Zrinka Ljutić prošle je sezone hrvatskom skijanju donijela ogromnu radost. Bio je to prvi mali kristalni globus za domaće skijanje još od Ivice Kostelića prije 14 godina. Sada je napokon, nakon 7 mjeseci stanke, krenula nova sezona, a u veljači iduće godine Hrvatska se zbog Filipa Zubčića i Zrinke, konačno može nadati i medalji na olimpijskoj sceni.