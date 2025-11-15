FREEMAIL
BIVŠA VIKTORIJINA ANĐELICA /

Kritizirali izgled manekenke pa im uzvratila uspjehom: Odjenula grudnjak vrijedan milijune

Kritizirali izgled manekenke pa im uzvratila uspjehom: Odjenula grudnjak vrijedan milijune
Foto: Profimedia
Godine 2015. Lily Aldridge nosila je "Fireworks Fantasy Bra", grudnjak vrijedan gotovo dva milijuna eura, ukrašen s više od 6500 dragulja. Godinu ranije pojavila se i na 50. naslovnici časopisa Sports Illustrated Swimsuit Issue, zajedno s Chrissy Teigen i Ninom Agdal.
Američka manekenka Lily Aldridge danas 15. studenog slavi 40. rođendan, a iza nje je gotovo dva desetljeća duga karijera koja nadilazi modne piste. Iako ju je svijet upoznao kao jedno od najpoznatijih lica brenda Victoria’s Secret, Lily je kroz godine izgradila i uspješan poslovni put te stabilan obiteljski život, daleko od skandala. Rođena je 1985. godine u Santa Monici, a odrasla je u obitelji duboko povezanoj s umjetnošću i modom. Njezin otac bio je britanski umjetnik Alan Aldridge, a majka američka manekenka Laura Lyons. Odrastanje uz polusestru Saffron, lice brenda Ralph Lauren i polubrata Milesa, modnog fotografa, gotovo je prirodno usmjerilo Lily prema svijetu mode.

Prve profesionalne angažmane ostvarila je već sa 16 godina, pozirajući za Abercrombie & Fitch, a godinu kasnije pojavila se na naslovnici španjolskog Voguea. Uslijedile su kampanje za Levi’s, Tommy Hilfiger, Coach i J.Crew, no pravi preokret dogodio se 2009. godine, kada je prvi put prošetala pistom Victoria’s Secreta. Samo godinu kasnije postala je "anđeo" brenda i jedno od njegovih zaštitnih lica sve do 2018. godine.

Hot.hr
Profimedia
