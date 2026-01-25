Je li sushi zaista zdrav? Nutricionistica savjetuje koji naručiti, a koji izbjegavati

Sushi se smatra zdravom opcijom i postao je jedna od najpopularnijih namirnica u Europi, a preferiraju ga ljudi koji traže ukusnu i nemasnu alternativu sendviču za ručak.

Zahvaljujući nemasnim proteinima iz ribe te bogatstvu mikronutrijenata koje osiguravaju omot od morskih algi, ukras od riblje ikre, ljutkasti wasabi i ukiseljeni đumbir, sushi se smatra jednim od razloga izvanredne dugovječnosti u Japanu, gdje rekordan broj ljudi doživi stotu.

Ipak, ne nudi sve na jelovniku jednake zdravstvene prednosti. Postoji zabrinutost zbog razine toksina u nekim vrstama ribe i visokog broja kalorija u nekim prerađenijim jelima koja su prilagođena modernom europskom i američkom ukusu.

Dobra reputacija s razlogom, ali uz oprez

Amanda Serif, nutricionistička terapeutkinja i velika ljubiteljica sushija, kaže kako ova namirnica s pravom nosi titulu zdravog obroka.

"Sushi ima zasluženu reputaciju zdravog ručka ili večere jer kombinira kvalitetne proteine i ogroman raspon zaista važnih vitamina i minerala", objašnjava ona. "To je dobar način da potaknete ljude da jedu preporučene dvije do tri porcije masne ribe tjedno. Međutim, utjecaj na zdravlje uvelike ovisi o tome koje vrste birate i koliko ih često jedete."

Razlika u zdravstvenim prednostima između tradicionalnih japanskih sushi jela i nekih zapadnjačkih verzija koje sadrže pržene elemente i obiluju majonezom i pikantnim umacima je kao dan i noć. Takve su verzije puno masnije, slanije i kaloričnije, piše Daily Mail.

Serif, također, poziva na oprez s umakom od soje koji se uvijek poslužuje uz sushi. Vrlo je primamljivo uroniti rižu u umak kako bi upila što više tekućine, no on je obično vrlo bogat solju, što može podići krvni tlak. Nutricionistica savjetuje da se u umak umače riba, a ne riža, jer riba nudi savršenu oštru protutežu masnoći, a ne upija toliko soli.

Najzdravije sushi i sashimi opcije

U nastavku saznajte koje su opcije ovih jela zdrave.

Foto: Pixabay

1. Nigiri s lososom

Klasik koji se nalazi gotovo svugdje gdje se sushi prodaje ili poslužuje, nigiri, sastoji se od komadića sirove ribe položenog na blok ljepljive bijele riže kratkog zrna, začinjene rižinim octom. To je definitivno jedna od najzdravijih opcija.

Losos je visokokvalitetni nemasni protein pun dugolančanih omega-3 masnih kiselina koje igraju vitalnu ulogu u zdravlju srca, mozga i očiju. Također je odličan izvor vitamina D za imunitet i zdravlje kostiju te vitamina B12 koji pomaže radu živčanog sustava.

Iako je bijela riža rafinirani ugljikohidrat koji samostalno uzrokuje skok šećera u krvi, kada se jede kao dio nigirija, štetni učinci se ublažavaju jer proteini i zdrave masti iz ribe usporavaju probavu ugljikohidrata.

2. Naruto rolica (Naruto roll) s tunom

Nazvana prema japanskoj riječi za vrtlog, naruto rolica sastoji se od sirove ribe omotane, ne u rižu, već u trakice krastavca. Osim što smanjuje udio ugljikohidrata, tanko narezano povrće dodaje osvježavajuću hrskavost.

Poput lososa, tuna je nemasni protein pun omega-3 masnih kiselina. Bogata je i selenom, snažnim antioksidansom, te vitaminom B6 koji je odličan za proizvodnju energije. Naruto rolica bolji je izbor od nigirija za nekoga tko pazi na razinu šećera u krvi ili slijedi dijetu s niskim udjelom ugljikohidrata.

3. Temaki rolica sa skušom

Temaki rolica sa skušom, prema riječima nutricionistice Serif, "najmoćniji je i najzdraviji izbor na sushi jelovniku". Oblikovana poput korneta za sladoled, kombinira sirovu ribu i sushi rižu umotanu u tanki list sušene morske alge, poznate kao nori.

Skuša je jedan od najbogatijih prehrambenih izvora omega-3 masnih kiselina, a neka istraživanja sugeriraju da može sniziti razinu kolesterola, poboljšati cjelokupno zdravlje srca i smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti. Istovremeno, tamnozelena morska alga riznica je vrijednih mikronutrijenata, uključujući višu razinu vitamina C po gramu od naranče.

4. Battleship ikura

Još jedan hranjivim tvarima bogat specijalitet na jelovnicima je ikura, odnosno riblja ikra. Battleship ikura, koja je dobila ime po svom obliku, mali je, ručno prešani oval riže omotan trakom sušene morske alge i prekriven hrpom ikre.

Iako se ne kuha, ikra se salamuri kako bi se pojačao okus i sačuvalo karakteristično "pucketanje" pri ugrizu. Iako su količine koje se konzumiraju u jednom obroku vjerojatno male, riblja jaja su nutritivno gusta hrana, puna omega-3 masnih kiselina, vitamina B12 i D, kao i selena i drugih moćnih antioksidansa.

Najmanje zdrave sushi i sashimi opcije

U nastavku saznajte koje su opcije ovih jela najmanje zdrave.

Foto: Pixabay

1. Sashimi od sabljarke

Poslužen bez riže, sashimi su jednostavno mali, uredno izrezani komadi sirove ribe. Međutim, stručnjaci za javno zdravstvo upozoravaju da neke vrste, posebno sabljarka koja je česta na jelovnicima, mogu predstavljati značajan rizik. Kao oceanski grabežljivci, sabljarke godinama jedu manje ribe, što znači da u vodama zagađenim živom mogu akumulirati visoke razine ovog otrovnog metala.

Kod ljudi živa može poremetiti razvoj mozga i živčanog sustava kod nerođenih beba i djece te oštetiti živce, bubrege i srce odraslih. Najbolji je savjet da se sabljarka jede vrlo rijetko, a djeca mlađa od šesnaest godina te trudnice ili žene koje pokušavaju zatrudnjeti trebale bi je u potpunosti izbjegavati.

2. Kalifornijska rolica (California roll)

Vjeruje se da je izumljena na zapadnoj obali Amerike kasnih 1960-ih kao način da se sushi učini privlačnim ljudima koji su oklijevali jesti sirovu ribu. Kalifornijske rolice obično koriste surimi, odnosno imitaciju rakovice, kao primarni protein.

Riječ je o prerađenoj ribljoj pasti koja je vjerojatno masna i slana te sadrži aditive poput emulgatora, aroma i bojila. Nema iste omega-3 prednosti kao sirova riba. Također, ove rolice imaju veći omjer bijele riže i proteina, što će vjerojatnije dovesti do skoka šećera u krvi. Ako pojedete šest takvih rolica za ručak, velike su šanse da ćete u tri sata popodne drijemati za svojim stolom i žudjeti za slatkim.

3. Nigiri s jeguljom

Jegulja u sushiju ne poslužuje se sirova jer njezina krv sadrži neurotoksin otrovan za ljude. Nakon što se ispeče na žaru, meso sadrži mnoge iste nutritivne prednosti kao i druga riba. Međutim, prema japanskoj kulinarskoj konvenciji, obično dolazi premazana bogatim sirupastim umakom od soje, mirina (slatkog rižinog vina) i šećera.

Taj umak dodaje okus, ali jelo čini daleko slanijim i kaloričnijim. Šećer u umaku znači dodatne ugljikohidrate, uz bijelu rižu na kojoj se nalazi, što može značajno utjecati na krvni tlak i šećer u krvi.

4. Zmajeva rolica (Dragon roll)

Podrijetlom iz SAD-a, zmajeva rolica je složen i dekorativan oblik sushija namijenjen da podsjeća na zmaja. Riža je s vanjske strane, prekrivena tanko narezanim avokadom koji izgleda kao ljuske. Često je prelivena slatkim umakom od jegulje i pikantnom majonezom, a unutrašnjost obično sadrži kozicu u tempuri.

Prema nutricionistici, to je "burger i krumpirići sushi svijeta". Pržena kozica u tempura tijestu puna je masti koje mogu povećati kolesterol, a pikantna majoneza i umak od jegulje, osim što su puni aditiva, znače da komad zmajeve rolice vjerojatno sadrži dva do tri puta više kalorija od komada nigirija s lososom.

Sushi može biti izuzetno zdrav obrok, ali ključ je u pametnom odabiru. Držanje jednostavnijih, tradicionalnih opcija koje se temelje na sirovoj ribi, riži i morskim algama, uz izbjegavanje prženih sastojaka i teških, slatkih umaka, najbolji je put do uživanja u svim njegovim zdravstvenim blagodatima.

