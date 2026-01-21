Pristupačna namirnica dugo je zanemarena, a prava je nutritivna bomba: 'Odličan međuobrok'

Što je bijelo, grudasto, puno kalcija i doživljava neočekivani trenutak slave? Riječ je o svježem siru! Nekada ismijavan kao bljutava namirnica za one na dijeti, posljednjih nekoliko godina doživio je nevjerojatan povratak zahvaljujući TikTok kuharima koji su otkrili da može puno više od običnog dodatka pečenom krumpiru. Svježi sir može se miksati, peći, pa čak i pržiti u jelima koja izgledaju izuzetno primamljivo.

No, unatoč svojoj današnjoj reputaciji zvijezde, svježi sir ima skromne početke koji sežu sve do Mezopotamije, regije koja obuhvaća današnji Irak, oko 3000. godine prije Krista. Nastaje dodavanjem kiseline, poput octa ili limunova soka, u mlijeko, što uzrokuje odvajanje mliječnih proteina (skute) od tekućine (sirutke). Skuta se zatim ispire, cijedi te miješa s vrhnjem i solju, što svježem siru daje blag, ali pomalo oštar okus i kremastu teksturu.

Prvi put je nazvan "cottage cheese" u Americi 1831. godine, što je odražavalo činjenicu da se proizvodio u seoskim kućicama (eng. cottages) od mlijeka preostalog nakon izrade maslaca. Od tada se smatra skromnom i zdravom hranom, ponajviše jer porcija od 100 grama (oko tri jušne žlice) sadrži samo 103 kalorije.

Nutritivna bomba niske kalorijske vrijednosti

"Svježi sir je nutritivno bogata namirnica koja osigurava visokokvalitetne proteine, kalcij za zdravlje kostiju, jod za funkciju štitnjače i vitamine B skupine za energiju", objašnjava Nichola Ludlam-Raine, registrirana dijetetičarka.

"Relativno je niskokaloričan s obzirom na količinu proteina koju pruža. Sadržaj proteina blago varira ovisno o proizvođaču, ali u prosjeku ćete dobiti oko 11 do 13 grama proteina na 100 grama proizvoda. To znači da tipična porcija od 200 grama osigurava otprilike 22 do 26 grama proteina, što ga čini usporedivim s mnogim proteinskim jogurtima."

Rob Hobson, nutricionist i autor, dodaje: "Vrsta proteina u svježem siru, kazein, sporo se probavlja, što znači da dulje održava osjećaj sitosti. Odličan je kao međuobrok, uz malo voća ili nekoliko integralnih krekera, ako osjetite glad kasnije navečer".

Koliko masnoće sadrži svježi sir?

Svježi sir dolazi u verzijama s različitim udjelom masnoće, uključujući one s niskim udjelom i bez masnoće, no čak je i originalna "punomasna" verzija manje kalorična od komada cheddara ili brie sira.

Nutricionistica Lily Soutter kaže: "Svježi sir ima značajno niži udio masti i zasićenih masti u usporedbi s drugim sirevima. Na primjer, 100 grama svježeg sira sadrži šest grama masti, dok 100 grama cheddar sira sadrži 36 grama".

Hobson se slaže, navodeći da verzije s niskim udjelom masti sadrže oko jedan do dva grama masti na 100 grama, dok su punomasne verzije bliže četiri do pet grama.

"Nijedna verzija nije nužno bolja", kaže on. "One s niskim udjelom masti korisne su ako energetski unos treba strogo kontrolirati. Punomasne verzije mogu biti zasitnije i pomoći u apsorpciji vitamina topivih u mastima. Najbolji izbor je onaj koji odgovara ciljevima pojedinca i čini obroke ugodnima."

Pomaže li svježi sir pri mršavljenju?

Nažalost, ne možete jesti svježi sir jedan dan i očekivati da ćete se probuditi vitki, iako nudi prednosti onima koji paze na prehranu. Budući da je bogat proteinima, pomaže u duljem osjećaju sitosti, smanjujući potrebu za grickalicama, a može pomoći i u očuvanju mišićne mase tijekom mršavljenja.

"To nije čudesna hrana za mršavljenje jer sve ovisi o tome s čime ga jedete i kako izgleda ostatak vaše prehrane", kaže Hobson. "Neki ljudi griješe pretpostavljajući da će dodavanje svježeg sira povrh već kalorične prehrane magično dovesti do gubitka masnoće. Najbolje djeluje kada zamjenjuje manje proteinske, rafiniranije namirnice, poput zamjene slatkog zalogaja svježim sirom s voćem ili korištenja umjesto umaka na bazi vrhnja.

"Poznato je da se Carole Middleton pridržavala Dukanove dijete, režima s visokim udjelom proteina i niskim udjelom ugljikohidrata, prije vjenčanja svoje kćeri Kate s princom Williamom 2011. godine. Navodno je u početnoj fazi plana živjela na obrocima od svježeg sira i kozica te je u samo četiri dana izgubila gotovo dva kilograma, piše Daily Mail.

Je li svježi sir dobar za zdravlje crijeva?

Za razliku od jogurta ili kefira, svježi sir nije pouzdan izvor probiotika. Koristi za crijeva počet ćete osjećati kada ga kombinirate s hranom bogatom vlaknima poput voća, povrća, sjemenki i grahorica, ali to je zbog cjelokupnog obroka, a ne zbog samog sira.

"Većina vrsta ne sadrži žive kulture, tako da aktivno ne dodaje korisne bakterije u crijeva", kaže Hobson. "Ipak, općenito je lako probavljiv, ima relativno malo laktoze i malo je vjerojatno da će pogoršati simptome kod osoba s osjetljivim crijevima. Opisao bih ga kao crijevno neutralnog do blago potpornog, a ne kao moćnu namirnicu za zdravlje crijeva."

Svježi sir ili grčki jogurt?

Grčki jogurt je osnovna namirnica u mnogim hladnjacima, ali bi li ga svježi sir mogao svrgnuti s trona? Kada se usporede, svježi sir obično ima nešto više proteina po kaloriji i niži udio šećera jer se više laktoze, prirodnog šećera u mliječnim proizvodima, uklanja zajedno sa sirutkom.

@fitfoodiefinds We have created over 30 high-protein recipes featuring cottage cheese over the last year and can’t wait for you to try them all! Recipes in bio! Featured in this video: 1️⃣ Whipped Cottage Cheese Muffins 2️⃣ Whipped Cottage Cheese Mac and Cheese 3️⃣ Whipped Cottage Cheese Pizza Dip 4️⃣Cookies and Cream Protein Ice Cream 5️⃣ Cottage Cheese Chocolate Chip Cookies 6️⃣ Cottage Cheese Gnocchi 7️⃣ Thin Mint Mousse Cups 8️⃣ High-Protein Cottage Cheese Wraps ♬ original sound - Lee Funke

Hobson kaže: "Svježi sir je neutralnijeg okusa, što odgovara slanim jelima, dok grčki jogurt ima kremastiju teksturu koju ljudi često preferiraju te dodatnu prednost sadržavanja korisnih bakterija koje podržavaju zdravlje crijeva. Ako je nečiji prioritet zdravlje crijeva, obično bih preporučio jogurt sa živim kulturama. Ali ako žele slanu opciju s visokim udjelom proteina, svježi sir često je bolji izbor".

Koliko često smijemo jesti svježi sir?

Nema razloga da ne jedete svježi sir svaki dan, a kao što pokazuje pregled recepata na TikToku, postoji bezbroj načina da ga pripremite bez da vam dosadi.

"Može biti dio zdrave dnevne prehrane, ali raznolikost je i dalje važna kako biste osigurali unos širokog spektra hranjivih tvari iz različitih namirnica", kaže Ludlam-Raine. Hobson se slaže da je siguran za svakodnevnu konzumaciju, ali upozorava na sadržaj soli i potiče ljude da se ne oslanjaju pretjerano na jedan izvor proteina.

Ako ste intolerantni na laktozu, svježi sir možda nije za vas, a definitivno otpada ako imate alergiju na mliječne proizvode. Iako obično sadrži manje laktoze od običnog mlijeka, neki s blagom intolerancijom ga podnose dobro, dok drugi ne.

Najbolji načini za konzumaciju svježeg sira

Svježi sir je nevjerojatno svestran i može se koristiti i u slatkim i u slanim jelima. Blendanjem se njegova tekstura potpuno mijenja, pretvarajući grudice u glatku kremu usporedivu s jogurtom.

Jedan popularan recept uključuje miješanje 225 grama blendanog svježeg sira s dva jaja kako bi se dobila proteinska lepinja bez glutena i ugljikohidrata. U slatkim varijantama, može se pomiješati s voćem i bobicama i zamrznuti kao proteinski sladoled, dodati u smoothieje ili jesti s voćem i orašastim plodovima uz malo meda i cimeta.

U slanim jelima, odličan je kao namaz na tost od kiselog tijesta s pečenim rajčicama i špinatom, kao dodatak pečenom krumpiru, umiješan u kajganu ili kao baza za proteinske umake s vlascem, češnjakom i začinskim biljem. Također se može dodati u tjesteninu kao zamjena za vrhnje ili krem sir u raznim receptima.

Njegova svestranost i nutritivna vrijednost čine svježi sir idealnim dodatkom uravnoteženoj prehrani, bilo da tražite zdrav doručak, brzi ručak ili laganu večeru. S obzirom na cijenu, koja se kreće od 3,70 do pet eura po kilogramu, predstavlja pristupačan način za obogaćivanje jelovnika.

