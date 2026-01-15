Jedna promjena u prehrani može utjecati na krvni tlak: 'Ovo je još važnije od soli'

Stručnjak za prehranu otkrio je kako jedna promjena u jelovniku može sniziti, pa čak i preokrenuti visoki krvni tlak, a ne radi se o smanjenju unosa soli. Ovaj prehrambeni čimbenik mogao bi biti "čak i važniji" od minimiziranja konzumacije soli, istaknuo je.

Visoki tlak kao 'tihi ubojica'

Visoki krvni tlak, poznat i kao hipertenzija, često se opisuje kao "tihi ubojica". Razlog tome je što obično ne uzrokuje simptome, ali ako se ne liječi, može dovesti do hitnih medicinskih stanja poput moždanog i srčanog udara.

Stručnjaci procjenjuju da otprilike jedan od tri odrasla Britanca pati od povišenog krvnog tlaka, iako mnogi nisu svjesni svojeg stanja. Zbog hipertenzije srce mora raditi znatno teže nego što je potrebno kako bi pumpalo krv kroz tijelo.

Mnogi su svjesni da prehrambene navike igraju ključnu ulogu u regulaciji krvnog tlaka. Posebno se sol ističe kao jedan od glavnih krivaca za hipertenziju, jer natrij uzrokuje zadržavanje viška tekućine u tijelu, što stvara pritisak na stijenke arterija.

Zašto je kalij ključan za zdravlje srca?

Profesor Tim Spector, epidemiolog i osnivač Zoe Healtha, otkrio je u podcastu Zoe Science Nutrition da još jedan prehrambeni čimbenik igra presudnu ulogu u regulaciji krvnog tlaka. Iz tog je razloga pozvao ljude da povećaju unos kalija, minerala koji se nalazi u mnogim namirnicama poput voća, povrća i grahorica.

"Ako želim preokrenuti visoki krvni tlak, želim povećati unos kalija. Kao i uvijek u prehrani, skloni smo se previše usredotočiti na jedan element, a to je bila sol. Studije su sada pokazale da je, osim što je sol važna, kalij zapravo još važniji", rekao je Spector.

Dodao je kako se to klasično postiže konzumacijom banana, ali i da većina zelenog lisnatog povrća također ima visok udio kalija. "Ljudi koji se hrane pretežno biljnom prehranom prirodno unose puno kalija. Što više to činite, to ćete više moći poboljšati svoj krvni tlak prirodnim putem prije nego što prijeđete na lijekove", pojasnio je.

Njegov savjet podržavaju i stručnjaci iz Američke udruge za srce. Na njihovim stranicama navodi se: "Hrana bogata kalijem važna je u upravljanju visokim krvnim tlakom. Kalij može smanjiti učinke natrija. Što više kalija jedete, to više natrija gubite urinom. Kalij također pomaže ublažiti napetost u stijenkama krvnih žila, što dodatno pomaže u snižavanju krvnog tlaka."

Namirnice bogate kalijem koje biste trebali jesti

Banane se često smatraju glavnim izvorom kalija, a na 100 grama sadrže oko 330 miligrama ovog minerala. Međutim, postoji druga vrsta voća koja sadrži znatno više kalija. Suhe marelice sadrže oko 1.162 miligrama (ili 1,1 gram) kalija na 100 grama. Popis namirnica bogatih kalijem tu ne staje, a uključuje i avokado, batat, špinat, lubenicu, kokosovu vodu, grah, mahunarke, pastu od rajčice, muškatnu tikvu, blitvu i ciklu, piše Mirror.

Uravnotežena prehrana bogata voćem i povrćem može prirodno pridonijeti boljem zdravlju srca i krvnih žila. Ako ste zabrinuti zbog svog krvnog tlaka, svakako se posavjetujte sa svojim liječnikom obiteljske medicine.

