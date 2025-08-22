Smršavila više od 14 kg, ali uz rizik? Serena Williams priznala da koristi injekcije za mršavljenje

Bivša teniska zvijezda Serena Williams (43) oduševila je pratitelje fotografijom u žutom kupaćem kostimu, kojom je pokazala svoju tjelesnu transformaciju. U objavi na Instagramu otkrila je kako je u posljednje vrijeme izgubila više od 13 kilograma uz pomoć lijeka za mršavljenje.

Williams je priznala da se s viškom kilograma počela boriti nakon što je 2017. rodila prvu kćer, Alexis Olympiju. Unatoč treninzima i zdravoj prehrani, teško je uspijevala doći na težinu na kojoj je bila prije trudnoće. Sličan problem ponovio se i nakon rođenja druge kćeri Adire u kolovozu 2023.

"Uvijek sam naporno radila i nikada nisam tražila prečace. Zato je bilo frustrirajuće kad se brojka na vagi nije mijenjala, bez obzira na sve što sam činila", rekla je Serena. Dodala je da je nakon prestanka dojenja u početku 2024. počela koristiti tjedne injekcije GLP-1 lijeka, nakon što je detaljno istražila njegove učinke.

Rezultati su je oduševili. "Izgubila sam više od 14 kilograma. Sada se osjećam lagano, zdravo i puna energije. Čak su i obične stvari, poput saginjanja, postale lakše", ispričala je.

Iako nikada nije osjećala pritisak da mora izgledati na određeni način, kaže da se odlučila na ovu promjenu zbog zdravlja, a ne samo estetike. "Uvijek sam bila zadovoljna sobom, u svakoj veličini, ali moje tijelo jednostavno nije dobro podnosilo tu težinu. Imala sam bolove u zglobovima i osjećala da se trebam promijeniti."

Serena je naglasila kako svojoj djeci želi prenijeti poruku da samopouzdanje ne ovisi o veličini. "Odrasla sam pred očima javnosti i milijuni ljudi komentirali su moj izgled. Zato mi je važno da moje kćeri nauče voljeti sebe, u bilo kojem obliku i veličini", poručila je Williams.

POGLEDAJTE VIDEO: Ljetna briga za školarce: Njemačka ulaže milijarde, u Hrvatskoj roditelji plaćaju igraonice

