Još dva dana do premijere i tri razloga zašto je ne smijete propustiti!

Isplati se čekati! Prva epizoda nikad viđene druge sezone hit krimi drame Tajkun 2 premijerno vas čeka na platformi Voyo ovog petka 19.9. Već prvi kadrovi donose napetosti, a vrhunska produkcija i gluma neće vam dati da prestanete gledati toliko iščekivani nastavak reionalne serije kojaje prvom sezonom ostvarila golem uspjeh.

Tri razloga zašto će vas nova sezona - 'Tajkun 2' prikovati uz ekran

Nakon odlične reakcije publike na prvu sezonu regionalne serije 'Tajkun', koju možete gledati odmah na platformi Voyo, u petak vas čeka nastavak samo na Voyo. 'Tajkun 2' se vraća s još snažnijom i napetijom pričom. A iz ova tri razloga novu sezonu ne smijeti propustiti pogledati premijerno na Voyo 19. rujna!

Foto: Voyo

Dragan Bjelogrlić u vrhunskoj formi

U ulozi Vladana Simonovića, Bjelogrlić nastavlja graditi lik čije su borbe s tajkunskom elitom jednako poslovne koliko i osobne. Njegova interpretacija donosi dodatnu dubinu i slojevitost, čineći Simonovića složenijim i intrigantnijim nego ikad. Neki novi tajkuni stižu na scenu.

Foto: Voyo

Nova glumačka postava

Uz Bjelogrlića, u 'Tajkunu 2' vas očekuje i mlada, talentirana postava. Teodora Dragićević daje emotivnu snagu liku Simonovićeve kćeri, dok Vuk Jovanović u ulozi sina pokazuje sav svoj glumački raspon, ali i kreativnost izvan ekrana. Uz njih, tu su i Branislav Trifunović, koji je glumio i u prvoj sezoni 'Tajkuna', zatim Miloš Petrović i naš već dobro poznati Dejan Aćimović.

Foto: Voyo

Produkcija na svjetskoj razini

Prva sezona 'Tajkuna' je već pomalo razmazila gledatelje vrhunskom produkcijom, originalnim scenarijem i velikim glumačkim ostvarenjima. Nova sezona - 'Tajkun 2' nastavlja po istim, ako ne i dosta višim standardima. Luksuzne lokacije, pažljivo oblikovana scenografija i dojmljivi vizualni efekti čine svaku scenu vizualno upečatljivom, stvarajući atmosferu moći, glamura i skrivenih prijetnji. Ne propustite pogledati ovog petka taj vizualni, intrigantni doživljaj samo na Voyo!

Foto: Voyo

Druga sezona - 'Tajkun 2' - bit će dostupna isključivo korisnicima platforme Voyo od 19. rujna. Ako ste pratili prvu sezonu, ovo je prilika da među prvima otkrijete nove epizode i nastavak priče koja je osvojila publiku u regiji.