Ivana Mišerić objavila fotografiju s dugogodišnjim dečkom. Ne viđa se često

Poznata radio voditeljica Ivana Mišerić ovog je vikenda proslavila okrugli 40. rođendan. Tom je prigodom objavila nekoliko fotografija na svom Instagram profilu na kojima su zabilježene proslave prethodnih rođendana. Na većini fotografija nalazi se u radijskom okruženju. Ipak, fotografija koja je zaokupila pažnju njezinih pratitelja bila je ona na kojoj pozira sa svojim dugogodišnjim dečkom koji se ne viđa često u javnosti.

Ljubavni život

Na fotografiji par izgleda vrlo sretno i zaljubljeno, a Ivana Mišerić svoju "bolju polovicu" ljubi u obraz. Iako su već pet godina zajedno, Ivana Mišerić i Dražen Kovačević pred objektivima nisu često. Objava broji gotovo stotinu komentara koji su uglavnom rođendanske čestitke.

Mišerić je 2020. godine prekinula dvogodišnju vezu s poduzetnikom i vlasnikom tvrtke Bellabeat Sandrom Murom. Prije toga, bila je pet godina u vezi s Jurjem Hrvačićem. Iako su već bili zaručeni, njihova ljubav se do dolaska pred oltar nije održala.

Iznenadna promjena karijere

Ivana Mišerić nedavno je privukla veliku pozornost javnosti u medijima nakon što je s Filipom Hanom i Brunom Bucićem najavila zajednički odlazak s Otvorenog radija. Ta je vijest šokirala vjerne slušatelje jer je poznati trio dvanaest godina svojim glasovima krasio jutra slušateljima.

"Jedno poglavlje je završilo. Na Otvorenom radiju sam živjela svoje najljepše i najteže godine. Najljepše…jer mi je taj radio bio dom. Kuća. Siguran komad kopna u svim ludilima života koja su me potapala. Neobična obitelj s genijalnim ljudiima koji su me naučili, odgojili i bili podrška. Za sve. Bruno i Filip. Braća. Koja me drže i čvršće nego što sami znaju. Taj komad stijene za koju sam se hvatala često - su i ljudi koji su slušali našu emisiju ili ponekad naišli i osjetili da su dobrodošli. Mi smo slušali njih, oni su pričali s nama, najbliže izrazu - živim ono što radim ili radim ono što živim…

…a dođe na isto. Suptilno i bez pritiska sve je plovilo.

Najteže…. ? ….mislim na svoja osobna previranja i prtljagu koju nosim kao i svako biće na ovoj zemlji. Radio je čudan medij. Moj poziv. Zbog povezanosti i slobode koju ti daje…dao mi je prostora da budem JA; najviše što mogu javno dati svaki dan. Jer ovo što zovemo radio nije samo puka zajebancija….on će uvijek za moj pojam biti medij koji sirovo i bez cenzure pušta van pravi, glupi, teški, veseli, prekrasno komplicirani život.

Pamtim sve sudbine koje su ispričane. U ovih 12 godina bilo je života u svim bojama. Beskrajno sam zahvalna što sam imala priliku biti dio nečeg većeg od mog malog postojanja. Oplemenili su me ljudi. Hvala. Iz dubine duše.", napisala je tada u emotivnoj objavi.

Ovaj voditeljski trio s Otvorenog je radija prešao na bravo! Radio, što je bio najveći radijski transfer na ovim prostorima. Iako im je odluka teško pala, čini se da se slušatelji bravo! Radija brzo privikavaju.

POGLEDAJTE VIDEO: Koncert u čast Gabi, Arsena i Matije Dedić: 'Ovo se mora redovito obilježavati...'