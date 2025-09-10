U tekstu objavljenom 28.7.2025. na portalu Net.hr naslova MRAČNA PROŠLOST / Svjedočanstvo Simone Mijoković: 'Nakon abortusa, dao mi je kokain da se opustim' navedena je netočna informacija.

Naime, u navedenom tekstu stoji da „Kako je ispričala, nakon abortusa, brat njenog bivšeg muža Ante Gotovca (56) došao je po nju te joj je dao vrećicu kokaina kako bi se opustila.“

Nije točno da je po Simonu u bolnicu došao brat Ante Gotovca, nego je po nju došao brat tadašnjeg partnera čije ime Simona u svjedočanstvu nije navela.