Selena Gomez uhvatila glumačkog kolegu kako se dopisuje s Meryl Streep

Poznata američka glumica i pjevačica Selena Gomez imala je preslatku reakciju nakon što je na sinoćnjoj dodjeli nagrada Emmy uhvatila glumačkog kolegu Martina Shorta kako se dopisuje s glumačkom divom Meryl Streep.

Na videu koji kruži platformom X, vidi se kako glumica iz serije Only Murders in the Building, Selena Gomez sjedi pored Shorta, baca pogled na zaslon njegovog mobitela i s raznježenim izrazom lica svojem zaručniku Bennyju Blancu prepričava simpatičan trenutak.

Naime, Meryl Streep u seriji glumi Shortovu ljubavnicu, a šuška se da mu je partnerica i u stvarnom životu. Short (75) je nedavno pjevao hvalospjeve Streep, opisujući svoje iskustvo rada s oskarovkom uoči nadolazeće pete sezone serije. Na pitanje što bi fanove moglo „iznenaditi“ kod Streep, Short je rekao za Entertainment Tonight: „Ona ima puno pravo biti diva. A zapravo je toliko pristojna, zabavna i velikodušna. Mislim da je najposebnije to koliko je opuštena i jednostavna." Streep nije mogla prisustvovati dodjeli nagrada.

Foto: Profimedia

„I dalje imam trenutke na setu kad se moram uštipnuti jer ne vjerujem da gledam u nju“, kazala je Gomez za Meryl Streep. Na Emmyjima je bivša Disneyjeva zvijezda stigla u Peacock Theater u Los Angelesu u zadivljujućoj kombinaciji. Nosila je crvenu haljinu visokog ovratnika, izrezom na leđima i dugog šlepa bez rukava s potpisom Louisa Vuittona. Kosu je podigla u elegantnu punđu te tako istaknula blistave Tiffany & Co. naušnice, usklađene s nakitom na rukama iz iste kolekcije. Selenin zaručnik Benny Blanco bio je u potpuno crnom izdanju - odijelu i majici visokog ovratnika ukrašenoj perlicama.

Huluova komedija Only Murders in the Building bila je nominirana za dvije Emmy nagrade, uključujući i onu za najbolju humorističnu seriju.

