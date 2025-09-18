Pogledajte prve kadrove iz nikad viđene druge sezone 'Tajkuna 2'
Premijera 'Tajkuna 2' u ponoć na Voyo! Ne propustite pogledati prvi
'Tajkun 2' je već serija o kojoj se priča. A kad pogledate prve kadrove, bit će vam jasno i zašto. Regionalna hit krimi drama može se pohvaliti napetim, suvremenim scenarijem, uzbudljivim kadrovima, koji pridonose napetosti i mračnoj atmosferi, i zavidnim glumačkim ostvarenjima. Dragan Bjelogrlić u glavnoj ulozi lika Vladana Simonovića, regiji već dobro poznatog tajkuna iz prve sezone koja je požnjela konkurenciju i istaknula se kao jedna od gledanijih regionalnih serija.
Kadrovi iz nikad viđene nove sezone 'Tajkuna 2' pogledajte odmah!
Pogledajte prve kadrove odmah, a cijelu epizodu u ponoć u premijeri 'Tajkuna 2' na Voyo!
Dragan Bjelogrlić se vraća i u drugoj sezoni u ulozi glavnog lika. Uz njega vas čeka novi tajkun kojeg glumi Dejan Aćimović.
Ako je suditi po reakcijama publike na prvu sezonu 'Tajkuna' - druga sezona na Voyo će vas potpuno oduševiti. Već prvu su gledatelji u komentarima na IMDb-u ocijenili sa 10/10. Nova sezona - 'Tajkun 2' zasigurno će opravdati tu ocjenu, je ljestvica je podignuta na najvišu razinu.