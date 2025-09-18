Atletičarka Veronika Drljačić sa stilom na stazi i izvan nje: 'Makeup mi je ritual prije utrke'

Naša mlada atletičarka Veronika Drljačić (23) iza sebe ima sportsku sezonu za pamćenje. Srebro sa Svjetskog sveučilišnog prvenstva, dva zlata s Balkanskog prvenstva, četiri puta oboren osobni rekord, a kruna svega bio je debitantski nastup na Svjetskom prvenstvu u Tokiju gdje je završila na 44. mjestu.

Osim sportskih uspjeha, Veronika plijeni pažnju i svojim stilom, kako na atletskoj stazi, gdje se uvijek pojavi s prepoznatljivim makeup lookom, tako i izvan nje, gdje na društvenim mrežama nerijetko dijeli elegantne modne kombinacije.

Upravo zato s njom smo razgovarali ne samo o sportu, već i o tome kako svakodnevno spaja profesionalnu atletiku i ženstveni izričaj.

Foto: Kevin Voigt/rhine-ruhr 2025

Iza Vas je debitantski nastup na Svjetskom prvenstvu. Kakav je osjećaj stupiti na svjetsku sportsku scenu?

Nevjerojatan! To je san svakog sportaša - stati rame uz rame s najboljima na svijetu. Osjećaj je poseban i daje mi dodatnu motivaciju za dalje, jer znam da sam tek na početku i da još puno toga mogu ostvariti.

Ove sezone ostvarili ste niz sjajnih rezultata – srebro na Svjetskom sveučilišnom prvenstvu, dva zlata s Balkanskog prvenstva i nekoliko osobnih rekorda. Koji trenutak biste istaknuli kao najposebniji u sezoni?

Teško je izdvojiti samo jedan, ali svakako bih spomenula srebro na Svjetskom sveučilišnom prvenstvu u Bochumu jer je to bila potvrda da pripadam svjetskom vrhu. Osim toga, jako mi je drag i osobni rekord od 51,22 sekunde koji sam istrčala na Prvenstvu Balkana u Grčkoj, gdje sam pobijedila iskusnu rumunjsku atletičarku s dugogodišnjim rezultatima iza sebe. Taj trenutak mi je dao dodatnu dozu samopouzdanja i pokazao da mogu konkurirati i onima s puno više iskustva. Ujedno, to mi je bila i jedna od utrka u kojoj sam osjetila pravi sportski “fight” na stazi i uživala u svakom koraku.

Spomenuli ste u jednom od intervjua da najbolje od Vas tek dolazi. Kako izgledaju pripreme za 2026. i što priželjkujete?

Trenutno je naglasak na odmoru i oporavku, a onda kreće novi ciklus priprema. Cilj mi je dodatno napredovati, popraviti tehničke i fizičke detalje i biti spremnija za još veće rezultate. Priželjkujem sezonu bez ozljeda i s novim osobnim rekordnom te možda i državnim rekordnom.

Foto: Kevin Voigt/rhine-ruhr 2025

S kakvim ste se izazovima susretali ove sezone? Primjerice, što se tiče ozljede koljena, koliko je bilo teško vratiti se u punu formu?

Cijelu sezonu sam uspješno odradila bez većih ozljeda, no neposredno prije Svjetskog prvenstva dogodila se manja ozljeda koljena – baš u najnezgodnijem trenutku. Prihvatila sam situaciju i vjerovala da se mogu vratiti, iako je mentalno bilo dosta teško. Uz pomoć tima i podršku ljudi oko sebe uspjela sam se oporaviti i ostvariti svoj debitantski nastup na Svjetskom prvenstvu. Nije prošlo onako kako sam očekivala, ali sam ponosna i sretna što sam se uspjela vratiti i stati na stazu. Taj proces me dodatno mentalno ojačao i dao mi vjeru za buduće izazove.

Na Vašim fotografijama često se vidi da posvećujete pažnju izgledu i na stazi, posebice makeup lookovima. Doživljavate li ih kao svojevrsnu motivaciju i dodatni izvor samopouzdanja u sportu?

Apsolutno! Volim izgledati sređeno jer mi to daje dodatnu dozu samopouzdanja. Makeup mi je kao mali ritual prije utrke.

Koji su Vaši omiljeni beauty proizvodi bez kojih ne idete na natjecanje?

Moji “must have” proizvodi su maskara, olovka za oči i neki svijetli ruž. To je zapravo sve što mi treba – jednostavno, a opet dovoljno da se osjećam sređeno i samouvjereno na stazi.

Osim sportskih dresova, odjeće i obuće za trčanje, što se nalazi u Vašem ormaru? Kako biste opisali svoj stil odijevanja u vrijeme bez treninga kojeg pretpostavljam nije puno?

Najčešće nosim casual i udobnu odjeću – traperice, majice i tenisice. Volim jednostavan stil, ali uvijek s nekim detaljem koji ističe osobnost. Iako je moj ormar većinom sportsko-casual, znam se ponekad odjenuti i u haljinu, posebno kada je neka posebna prilika.

Na Instagramu se mogu vidjeti i Vaše elegantne modne kombinacije za razne prigode. Volite li se tako odjenuti ili to činite samo kada je potrebno?

Volim se dotjerati kad je prigoda posebna. Uživam u tome i tada pokažem svoju ženstvenu, elegantnu stranu, što je lijep kontrast sportskom životu.

Imate li uz zahtjevne treninge i natjecanja vremena za društveni i ljubavni život?

Iskreno, jako malo. Treninzi i natjecanja su prioritet, ali trudim se pronaći vrijeme za prijatelje i obitelj jer mi oni pune baterije.

Što Vas opušta nakon napornih treninga i utrka?

Nakon napornih treninga i utrka najviše me opušta glazba ili šetnja, jednostavno da malo “pobjegnem” mislima. Volim pogledati i dobar film ili seriju, a ponekad mi paše i samo mir i vrijeme za sebe. Kada uhvatim priliku, druženje s obitelji i prijateljima je ono što mi stvarno napuni baterije.

Kako biste opisali svoj savršen dan?

Moj savršen dan bio bi onaj u kojem imam kvalitetan trening ujutro, a ostatak dana mogu provesti u dobrom društvu – s obitelji ili prijateljima. Volim i male stvari, poput šetnje, ispijanja kave na suncu ili druženja uz smijeh. Navečer (ako nemam dva treninga) bi završio opušteno, najčešće uz dobar film. Ukratko, kombinacija sporta, dragih ljudi i trenutaka mira – to je za mene savršen balans.

Foto: Privatni Album

POGLEDAJTE VIDEO: Je li bilo propusta u zadarskoj bolnici? 'Dobili smo zahtjev od Ministarstva...'