Preminula posljednja munchkin djevojčica iz 'Čarobnjaka iz Oza'

Elaine Merk Binder bila je jedna od posljednjih preživjelih glumica koja je utjelovila munchkine – male, šarene stanovnike čarobne zemlje Oz koji su u filmu dočekali Dorothy i slavili dolazak kuće nakon što je pala na Zlu vješticu s Istoka, preminula je u 95. godini života. Vijest je za TMZ potvrdila njezina kći Annette Phillips, a uzrok smrti nije otkriven.

Inače, Binder je 1938. godine uspješno prošla audiciju i odabrana je kao jedno od osmero djece koja su u filmu izvodila plesne i vokalne točke uz munchkin ansambl. Kultno ostvarenje u kojem je Judy Garland utjelovila Dorothy Gale, a Frank Morgan Čarobnjaka iz Oza postalo je dio filmske povijesti, a Elaine je tada imala samo osam godina.

Jednom prilikom pričala je i kako je plesni direktor odlučio da ne mora pokazivati sve plesne korake poput ostalih kandidatkinja te je odmah odabrana među osam djevojčica koje će i pjevati i plesati.

Kasnije je doznala da su producenti odlučili uključiti djecu jer su pogrešno vjerovali da odrasli glumci nižeg rasta nisu dovoljno spretni za zahtjevnije plesne koreografije.

