Nutricionistica Martina zabrinuta, krišom se krade hrana: 'Nije korektno prema ostalima'

U devetoj sezoni RTL-ovog showa ''Život na vagi'' koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo se među kandidatima pojavila tema koja je izazvala nelagodu i sumnju jer netko krišom uzima hranu nakon obroka. Kandidatkinja Josipa i nutricionistica Martina prve su primijetile da nestaju krumpir, humus, kruh i šunka koji ostanu poslije ručka.

Hrana se uzima noću ili u trenucima kada nitko ne gleda. Nutricionistica Martina jasno je izrazila nezadovoljstvo ovakvim ponašanjem:

"Smeta mi to što se događa. Nije korektno prema ostalima koji ovdje dolaze s ozbiljnim ciljem da promijene životne i prehrambene navike. Očito je da neki ne pristupaju tome jednako ozbiljno."

