ŽIVOT NA VAGI /

Znate li što trenerica Mirna uvijek nosi u teretanu? Komentari obožavatelja urnebesni

Foto: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka

22.9.2025.
10:37
Hot.hr
RTL
Trenerica Mirna koju gledamo u devetoj sezoni ''Života na vagi'' je za RTL.hr u videu na Instagramu podijelila bez kojih pet stvari ne ulazi u teretanu. Na prvom mjestu je bez ikakvog razmišljanja stavila slušalice jer su joj najvažnija stvar na svijetu.

Na drugom mjestu našao se ručnik jer smatra da je higijena jednako važna kao i sam trening, dok je treće mjesto pripalo satu koji joj omogućuje da prati potrošene kalorije i otkucaje srca, čime može vidjeti koliko je svaka vježba učinkovita i koliko napreduje iz dana u dan. Za kraj je navela  izotonički napitak, a posljednje mjesto zauzela je rezervna odjeća.

 

 

 

 

'Zvuk željeza je glazba za motivaciju...'

Pored Mirne, brojni obožavatelji ostavljali su komentare ispod objave na Instagramu gdje su i sami pisali bez čega ne odlaze u teretanu. U nastavku donosimo neke od njih.

''Nosim poderanu potkošulju, hlače i ručnik... Zvuk željeza je glazba za motivaciju, samo stara škola, ali poštujem i vas moderne“, ''Ništa ne nosim jer ne vježbam, ali ovo je super'', samo su neki od komentara gledatelja.

Novu sezonu ''Života na vagi'' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

