One su bile žrtve nasilja, priče s domaće scene lede krv u žilama: 'Ne, znači ne!'

Danas 22. rujna obilježavamo Nacionalni dan protiv nasilja nad ženama koje u Hrvatskoj i dalje predstavlja ozbiljan društveni problem. Svaka treća žena u Europskoj uniji bila je izložena fizičkom ili seksualnom nasilju, a u Hrvatskoj se svakih 15 minuta jedna žena suočava s nasiljem, dok je u posljednjih 20 godina 398 žena izgubilo život zbog nasilja, a među počiniteljima su najčešće intimni partneri, članovi obitelji ili bivši partneri. Nasilje nad ženama pogađa i mnoge poznate dame, a neke od njih su se osudile progovoriti o svojim traumama.

Aleksandra Grdić

Bivši dečko manekenke Aleksandre Grdić, Zlatko Škvarić 2006. godine osuđen je na više od četiri godine zatvora zbog brutalnog premlaćivanja njezinih roditelja, koji su zadobili teške ozljede. Prema pisanju Indexa, njezin otac Željko Grdić zadobio je trostruku frakturu lubanje, a majka Biserka potres mozga. Istoimeni je medij tada pisao kako im je Aleksandra priznala da nikada ne bi živjela s muškarcem koji bi bio nasilan prema njoj. Ipak, dugo se šuškalo kako je i bivša Miss Hrvatske nerijetko bila žrtva nasilja za koji je bio zaslužan upravo njezin bivši dečko.

Neda Ukraden

Pjevačica Neda Ukraden u jednoj emisiji progovorila je o ljubavnoj vezi u kojoj je bila potencijalna žrtva nasilja.

"Bilo je pokušaja da me udari, a opravdanje je bilo prekomjerna konzumacija alkohola. Ljubomora i taština bili su uzroci. On je mislio da ga varam ili gledam drugog muškarca", otkrila je Neda koja je naglasila da nikada nije smjela opravdavati takvo ponašanje.

Kristina Šalinović

I bivša manekenka Kristina Šalinović koja je bila na vrhu svoje karijere također je pričala o svom iskustvu pa je tako jednom prilikom na Instagramu otvorila dušu o nasilnoj vezi u kojoj je bila.

"I sama sam doživjela nasilje u vezi... No, na svu sreću bilo je psihičko, a to ubije sve dobro u tebi", napisala je Kristina koja je dodala da je uspjela izaći iz te veze bez fizičkih ozljeda, ali da mnoge žene nemaju tu sreću jer zakon često ne štiti žrtve nasilja.

"Ne, znači ne! Čak i ako ste u vezi s nekim. Nema isprike/opravdanja za bilo kakav način nasilja", poručila je tada Kristina.

Supruga Mladena Grdovića

Od poznatih zvijezda, pjevač Mladen Grdović je godine 2016. prijavljen zbog nasilja, a supruga Brankica ga je stala braniti, prijeteći novinarima tužbom.

Supruga Rajka Dujmića

Nasilje nije bilo strani pojam ni za preminulog pjevača Rajka Dujmića koji je 2015. završio u pritvoru zbog nasilja nad suprugom Snježanom. On je potom osuđen na uvjetnu kaznu, ali bez stvarne kazne za napad.

