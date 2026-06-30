Hrvatska i Portugal: Mogu li se Vatreni napokon osvetiti za 2016?

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u četvrtak, 2. srpnja u Torontu (3. srpnja u 1 sati ujutro po hrvatskom vremenu) očekuje 11. međusobni ogled protiv Portugala.

U dosadašnji 10 međusobnih susreta, Portugalci su slavili sedam puta, dvije utakmice su završile bez pobjednika, a jednom je slavila Hrvatska.

Još je zanimljiviji podatak da Hrvatska nikada nije pobijedila Portugal u natjecateljskoj utakmici. Jedinu pobjedu je ostvarila u prijateljskoj utakmici u Oeirasu u lipnju 2024. sa 2-1.

Prvi hrvatsko-portugalski dvoboj odigran je na Europskom prvenstvu 1996. godine u Nottinghamu. Hrvatska je i prije te utakmice osigurala prolaz u četvrtfinale, pa je Miroslav Blažević odlučio odmoriti dio igrača. Portugal je slavio 3-0 golovima Luisa Figa (4), Joaoa Pinta (33) i Domingosa (88). Hrvatska je potom ispala u četvrtfinalu od Njemačke (1-2), a Portugal je izgubio od Češke (0-1).

Iduće dvije utakmice bile su prijateljske. U studenom 2005. Portugal je u Coimbri slavio 2-0, golovima Petita i Paulete, dok je u lipnju 2013. u Ženevi pobijedio 1-0, a pogodak odluke zabio je Ronaldo u 36. minuti.

Novi službeni susret dogodio se u osmini finala EP-a 2016. u Francuskoj. U susretu igranom u Lensu Portugal je pobijedio 1-0 golom Ricarda Quaresme u 117. minuti. Hrvatska je morala kući dok je Portugal na koncu osvojio europsku krunu.

Protiv Portugala smo igrali i 6. rujna 2018. u prijateljskom susretu u Faru. Bio je to prvi susret “Vatrenih” nakon svjetskog prvenstva u Rusiji na kojem su osvojili drugo mjesto, a utakmica je završile remijem, 1-1. "Vatreni" su poveli u 19. minuti golom Ivana Perišića, a izjednačio je Pepe u 32. minuti.

Uslijedio je ogled Lige nacija u rujnu 2020. godine, a Portugal je u Portu slavio sa 4-1. Cancelo (41), Jota (58), Felix (70) i Silva (90+4) su zabili za Portugal, a Petković (90+1) za Hrvatsku.

Portugal je bio bolji i u uzvratu u Splitu u studenom te godine sa 3-2. Oba gola za Hrvatsku zabio je Mateo Kovačić (29, 65), dok su strijelci za Portugal bili Ruben Dias (52, 90) i Joao Felix (60). Hrvatska je od 52. minute igrala bez isključenog Marka Roga.

Crna serija je napokon prekinuta u lipnju 2024. Oeirasu pored Lisabona gdje je Hrvatska pobijedila Portugal sa 2-1.

Hrvatska je povela u osmoj minuti golom Luke Modrića iz kaznenog udarca koje je skrivio Vitinha oborivši Matea Kovačića. Portugal je izjednačio u 48. minuti golom Dioga Jote na asistenciju Nelsona Semeda. Pobjedu gostiju osigurao je Ante Budimir pospremivši u 56. minuti odbijanac nakon što je Mario Pašalić pogodio vratnicu.

U Ligi nacija Hrvatska i Portugal su igrali i u sezoni 2024/25. U rujnu 2024. Portugal je u Lisabonu pobijedio sa 2-1, dok je u Splitu bili 1-1. Za "Vatrene" je zabio Joško Gvardiol, a za Portugal je strijelac bio Joao Felix.

9. lipnja 1996. HRVATSKA – Portugal 0-3 (EP – skupina) Luis Figo (3), Joao Pinto (30), Domingos (88)

12. studenog 2005. Portugal – HRVATSKA 2-0 (prijateljska) Petit (32), Pedro Pauleta (65)

10. lipnja 2013. Portugal – HRVATSKA 1-0 (prijateljska) Cristiano Ronaldo (36)

25. lipnja 2016. HRVATSKA – Portugal 0-1 prod. (EP – osmina finala) Ricardo Quaresma (117)

6. rujna 2018. Portugal – HRVATSKA 1-1 (prijateljska) Pepe 32/Perišić 19)

5. rujna 2020. Portugal – HRVATSKA 4-1 (Liga nacija) Cancelo 41, Jota 58, Felix 70, Silva 90+4/Petković 90+1)

17. studenog 2020. HRVATSKA – Portugal 2-3 (Liga nacija, Kovačić 29, 65/Dias 52, 90, Felix 60)

8. lipnja 2024. Portugal – HRVATSKA 1-2 (prijateljska, Jota 48/Modrić 8-11m, Budimir 56)

5. rujna 2024. Portugal - HRVATSKA 2-1 (Liga nacija, Dalot 7, Ronaldo 34/Dalot 41-ag)

18. studenog 2024. HRVATSKA - Portugal 1-1 (Liga nacija, Gvardiol 65/Felix 33)