Tuga u portugalskoj reprezentaciji pred ključnu utakmicu s Hrvatskom

Uoči utakmice protiv Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, portugalsku reprezentaciju pogodila je tužna vijest, preminuo je otac pomoćnog trenera Ricarda Carvalha, Manuel Ribeiro de Carvalho, u 69. godini života.

Nogometni savez Portugala izrazio je sućut Carvalhu i njegovoj obitelji, poručivši kako su uz njih u trenucima duboke tuge.

Cristiano Ronaldo a consolar Ricardo Carvalho, que acabou de perder o pai. 🤍 pic.twitter.com/FjGXwNOP7v — Goncalodias17 (@goncalo_diass17) June 30, 2026

Carvalho, bivši vrhunski branič i 89-struki reprezentativac Portugala, ostavio je dubok trag u nacionalnoj momčadi. Tijekom igračke karijere osvajao je trofeje s Portom, Chelseajem, Real Madridom i Monacom, a 2004. bio je dio momčadi koja je osvojila Ligu prvaka.

U portugalskom kampu održana je minuta šutnje u znak počasti, a suigrači i stožer, uključujući Cristiana Ronalda, pružili su mu podršku. Portugalski mediji navode kako se očekuje da će Carvalho privremeno napustiti kamp kako bi prisustvovao posljednjem ispraćaju oca.