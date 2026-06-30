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TRAGEDIJA /

Tuga u portugalskoj reprezentaciji pred ključnu utakmicu s Hrvatskom

Tuga u portugalskoj reprezentaciji pred ključnu utakmicu s Hrvatskom
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Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

U portugalskom kampu održana je minuta šutnje

30.6.2026.
10:01
Vehmir Džakmić
IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia
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Uoči utakmice protiv Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, portugalsku reprezentaciju pogodila je tužna vijest, preminuo je otac pomoćnog trenera Ricarda Carvalha, Manuel Ribeiro de Carvalho, u 69. godini života.

Nogometni savez Portugala izrazio je sućut Carvalhu i njegovoj obitelji, poručivši kako su uz njih u trenucima duboke tuge.

 

 

Carvalho, bivši vrhunski branič i 89-struki reprezentativac Portugala, ostavio je dubok trag u nacionalnoj momčadi. Tijekom igračke karijere osvajao je trofeje s Portom, Chelseajem, Real Madridom i Monacom, a 2004. bio je dio momčadi koja je osvojila Ligu prvaka.

U portugalskom kampu održana je minuta šutnje u znak počasti, a suigrači i stožer, uključujući Cristiana Ronalda, pružili su mu podršku. Portugalski mediji navode kako se očekuje da će Carvalho privremeno napustiti kamp kako bi prisustvovao posljednjem ispraćaju oca.

PortugalHrvatskaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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