'Specijalisti Zagreb' donose spoj napete policijske istrage: 'Čeka nas dinamična i snažna serija'

'Specijalisti Zagreb' prva su RTL-ova kriminalistička serija, koja će gledatelje uvesti u intrigantan svijet policijskih istražitelja i složenih slučajeva sa zagrebačkih ulica, svijet pravde, zločina, različitih generacija i svjetonazora, ali i kompleksnih ljudskih odnosa i emocija.

Za režiju su zaslužni Filip Heraković i Filip Mojzeš, iznimno talentirani i već itekako istaknuti mladi domaći redatelji, dok scenarij potpisuju iskusni Nikola Kuprešanin i Pavo Marinković. Projekt nastaje u produkciji izvršnih producenata Christopha Mainuscha i Ive Grahor te kreativne producentice Heike Richter-Karst, uz Danijela Ivoša kao produkcijskog menadžera.

Foto: Rtl

Snimanje serije u punom je jeku već nekoliko tjedana, u cijelosti na zagrebačkim lokacijama. Grad i njegovi kvartovi, znamenitosti te kontrasti postaju dio narativa i živi sudionik svake priče koju donosi serija - od povijesnog Donjeg i Gornjeg grada do brutalističkih blokova Novog Zagreba, od radničke Trešnjevke do slojevite Dubrave. Uz vanjske lokacije, za potrebe serije u zagrebačkom Jadran Filmu izgrađeni su i autentični setovi, koji vrlo vjerno i do najsitnijeg detalja dočaravaju atmosferu prave policijske postaje.

Svaka epizoda serije donosi zaseban slučaj, od korupcije i pohlepe do obračuna podzemlja, koji se rješava prikupljanjem dokaza, ispitivanjem svjedoka i forenzičkom analizom, od početka do kraja. U fokusu radnje četiri su glavna lika, policijski inspektori posve različitih osobnosti, čiji se odnosi, isprepleteni sukobima i sinergijom, mladosti i iskustvom, kao i njihove osobne priče razvijaju tijekom sezone.

Na čelu tima glavni je inspektor Zoran Jukić, kojeg će utjeloviti poznati hrvatski glumac i kazališni redatelj Peđa Gvozdić. Zoran je policajac starog kova, koji posao obavlja oslanjajući se na instinkt, iskustvo i asocijativno pamćenje razvijeno u svijetu prije interneta i mobitela. Nekoć je bio amaterski boksač, razveden je, a kći Mia najvažnija mu je osoba na svijetu.

Foto: Rtl

U ulozi više inspektorice i Zoranove zamjenice Ane Kirin gledateljima će se predstaviti Vini Jurčić, jedna od najuvjerljivijih umjetnica mlađe generacije u hrvatskom filmu i na televiziji. Ana je emocionalno uporište i moralni autoritet tima. Smirena, strpljiva, oslanja se na empatiju i diplomatske vještine. Kao takva često posreduje između muških kolega i sposobna je doprijeti do svjedoka i osumnjičenih na način na koji ostali često nisu.

Foto: Rtl

Zadarski glumac s bogatim iskustvom u hrvatskim i međunarodnim produkcijama, Toni Gojanović, stiže u ulozi višeg inspektora i timskog analitičara Luke Horvata. Vođen hladnom logikom i prepoznavanjem obrazaca, Luka je izgradio karijeru u Europolu. Nakon smrti supruge, vratio se Hrvatsku zbog sina Borne. Ima briljantan um, ali često se ne snalazi u svakodnevnim ljudskim interakcijama.

Foto: Rtl

Najmlađeg člana tima, inspektora Tonija Kovačića, utjelovit će miljenik publike i zvijezda RTL-ovih 'Divljih pčela' Ivan Barišić. Toni je pridošlica u tim, Splićanin, bivši zaposlenik USKOK-a, koji je nakon nerazjašnjene afere dobio premještaj u Zagreb. Impulzivan, temperamentan i pomalo nepredvidljiv. Posjeduje urođeni šarm koji druge može podjednako razoružati i isprovocirati. Njegov najveći izazov je suočavanje s „grijesima“ prošlosti.

Foto: Rtl

„Ovakav projekt zahtijeva visoku razinu uvjerljivosti i detalja – od scenarija, preko lokacija do same izvedbe. Svaka epizoda donosi novi slučaj, što produkcijski znači konstantnu dinamiku, velik broj lokacija i kontinuirano uključivanje novih likova. Iznimno nas veseli što u ovom projektu imamo priliku surađivati s velikim brojem izuzetnih domaćih i međunarodnih glumaca“, ističe izvršna producentica Iva Grahor, koja najavljuje, „Vjerujem da gledatelje očekuje serija kakvu dosad nisu imali prilike gledati na RTL-u – dinamična, uvjerljiva i vizualno snažna, ali istovremeno i vrlo humana, s fokusom na likove i njihove odnose.“

Intrigantni svijet zločina, ljudskih odnosa i priča sa zagrebačkih ulica u seriji 'Specijalisti Zagreb' gledatelje RTL-a očekuje od 7. rujna, ponedjeljkom u udarnom terminu.