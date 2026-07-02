Javio nam se Kopić uoči utakmice Portugala i Hrvatske: 'Mi znamo igrati na ispadanje, a jedno veseli'

Noćas nema spavanja! Drugačije i ne može biti kad igra Hrvatska, a ovog puta Vatreni love osminu finala Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi protiv Portugala. Susret se igra u petak rano ujutro u Torontu, od 01:00 po našem vremenu. Željko Kopić, nogometni trener i stručni komentator portala Net.hr za ovaj Mundijal, javio nam se uoči spektakla kojeg s nestrpljenjem iščekuju svi Hrvati.

"Portugal nije nepobjediv i ako statistički gledamo njihove nastupe na velikim natjecanjima, puno su bolje Portugalci prolazili na Euru nego na Mundijalu. Sigurno da imaju ozbiljan pritisak sa te strane jer imaju individualno jako kvalitetnu momčad koja posjeduje jako dobru tehničku kvalitetu i brzinska svojstva. Portugal ima puno igrača koji igraju na ozbiljnoj razini. Posebno se to odnosi na vezni red. U tom dijelu sigurno da imaju veliki pritisak očekivanja. Što se tiče nas, ono što je bitno da smo protiv Gane narasli u izvedbi u odnosu na prve dvije utakmice na turniru, da smo pobijedili Panamu i Ganu i da su pojedini igrači digli razinu forme. I sad dolazi onaj naš dio natjecanja gdje smo u velikom broju situacija pokazali da znamo kako se nositi, kako igrati utakmice na ispadanje. Siguran sam da će Hrvatska predvođena i Modrićem i Perišićem, Kovačićem, svim igračima koji imaju pregršt iskustva iza sebe, plus ovi mlađi predvođeni Baturinom i Petrom Sučićem, da ćemo opet pokazati natjecateljsku spremnost, mentalnu snagu i da ćemo odigrati najbolju utakmicu na turniru. Naravno da svi navijamo i da svi želimo da Hrvatska pobijedi Portugal i prođe u osminu finala, ali bit će izuzetno teško, jedna zahtjevna utakmica. Po meni su šanse 50-50", zaključio je Željko Kopić.

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