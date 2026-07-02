Ključ Hrvatske protiv Portugala je u zaustavljanju 'trokuta': 'Moramo znati patiti'

Uoči utakmice šesnaestine finala Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Portugala (petak 01:00 ujutro po našem vremenu), nogometni trener i stručni komentator portala Net.hr za Svjetsko nogometno prvenstvo Sandro Perković, u podcastu "Maksanov korner" dao je taktičku analizu i ponudio recept za pobjedu Vatrenih.

Perković je naglasio kako će utakmicu odlučiti detalji, ali i spremnost Hrvatske na "patnju" u trenucima portugalske dominacije, istaknuvši kako je ključ uspjeha u sprječavanju njihovih prepoznatljivih napadačkih akcija.

Ključ je u zaustavljanju opasnih trokuta

Perković smatra da će najveći izazov za obranu Hrvatske biti način na koji se Portugalci postavljaju u fazi napada, stvarajući višak kroz uigrane kombinacije svojih veznih igrača.

"Ja sam gotovo sto posto siguran da se neće puno toga mijenjati u odnosu na utakmicu protiv Gane. Mi sad tu možemo možda očekivati povratak Gvardiola i dizanje Perišića gore, što bi značilo jednog od dva nominalno krila, odnosno veznih igrača koja su igrala krila, da će možda preseliti na klupu. Osobno ne očekujem velike promjene. Ono što mene zanima je način na koji ćemo se braniti protiv njihovih trokuta, posebno u izgradnji njihovog napada gdje im je Vitinha iznimno bitan igrač, koji jako dobro igra i koji je po meni možda i najbolji zadnji vezni na svijetu. Morat ćemo jako dobro braniti njihove 'osmice' koje se jako dobro pozicioniraju među linijskim prostorima. Ako i ne mogu dobiti loptu, oni se tako dobro pozicioniraju da rašire naše dvije šestice i vezne igrače i naprave rupu po centrali, gdje se Ronaldo ponekad zna spustiti. Traže izolacije na bočnim pozicijama, tu će naša krila morati raditi puno, puno odgovorniji posao nego dosad jer su im bekovi izuzetno ofenzivno kvalitetni. Nekako, spriječavanje tih njihovih trokuta će biti po meni ključna stvar. Mora biti ultimativno davanje. Moramo znati patiti jer će oni sigurno nama u jednom dijelu utakmice uzeti posjed i u tom trenutku, kad nas zavežu s posjedom, mi se moramo braniti sa svih 11 igrača zajedno", objasnio je Perković te dodao gdje vidi našu priliku:

"Isto tako, ono što će biti jako bitno je da se mi kroz naš kvalitetan posjed rasterećujemo. Oni za centralnog napadača imaju Cristiana Ronalda koji nije baš nešto pretjerano vičan igranju u fazi obrane, tako da bi našim stoperima zajedno s vratarom trebalo biti nešto lakše u prvoj trećini. I mi taj detalj moramo iskoristiti. Mislim da će utakmica biti jedna onako, kontrolirana kroz posjed, a takve utakmice u pravilu odlučuju detalji."

Posebno je istaknuo Dominika Livakovića kao aduta protiv Portugala...

"Ma vidi, reći ću svoje mišljenje o Dominiku Livakoviću. Za mene je on jedan od najboljih vratara na svijetu i to ne jedan od deset, nego ja bih rekao jedan od tri-četiri. Imao sam tu čast da mu budem trener i on je fantastičan vratar. On je velika snaga naše reprezentacije, brani već u kontinuitetu na iznimno visokoj razini. Siguran sam da će on biti na visini zadatka i naša jaka karika. Kad sam rekao da ovakve utakmice odlučuju detalji i da taj detalj može biti nekakva vrhunska obrana vratara, tu sam baš mislio na njega", zaključio je Sandro Perković.

Cijeli podcast sa Sandrom Perkovićem gledajte u priloženom videu gore.