Bivša predsjednica ponovno uz Vatrene: Kolinda Grabar-Kitarović zasjala u bijelo-crvenom

Kolinda Grabar-Kitarović (58), bivša predsjednica Republike Hrvatske i strastvena zaljubljenica u sport, ponovno je pokazala svoju bezrezervnu podršku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. S tribina stadiona u Philadelphiji, gdje Hrvatska upravo igra utakmicu protiv Gane na Svjetskom prvenstvu 2026., objavila je fotografije kojima je oduševila svoje brojne pratitelje na društvenim mrežama i još potvrdila svoj status najvjernije navijačice Vatrenih.

Na svom službenom Instagram profilu, koji prati velik broj ljudi, Grabar-Kitarović podijelila je dvije fotografije snimljene na dan utakmice. Na prvoj pozira nasmijana, dok se u pozadini vidi prepun stadion i travnjak. Druga fotografija prikazuje je ispred službenog panoa FIFA Svjetskog prvenstva, uz prepoznatljivi zlatni trofej.

Na objema je odjevena u elegantnu kombinaciju s jasnom simbolikom - bijelu bluzu i hlače upotpunila je crvenim prslukom i maramom s uzorkom prepoznatljivih kvadratića. "Idemo, Vatreni! Let’s hear it for Croatia!", napisala je u opisu objave.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL SP 2026.

Njezina pojava na tribinama neizbježno je podsjetila na Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine, kada je njezino strastveno navijanje u dresu reprezentacije obišlo svijet. Tadašnje scene slavlja, ali i tješenja igrača u finalu, postale su viralan simbol sportske strasti i nacionalnog ponosa. Njezina povezanost sa sportom nastavila se i nakon predsjedničkog mandata, s obzirom na to da je od 2020. godine aktivna članica Međunarodnog olimpijskog odbora.

'Kraljica nam donosi sreću'

U komentarima su se nizali izrazi podrške i divljenja, a pratitelji su joj upućivali komplimente poput "kraljica stila, otmjenosti i inteligencije" i "najljepša naša predsjednica". Mnogi su se složili kako njezina prisutnost donosi sreću reprezentaciji. "Kolinda nam donosi sreću", napisala je jedna korisnica, a taj se osjećaj provlačio kroz brojne druge komentare, odražavajući vjerovanje da je ona svojevrsni talisman za Vatrene. I dok se momčad predvođena kapetanom Lukom Modrićem bori za novi uspjeh na svjetskoj sceni, podrška s tribina služi kao snažan vjetar u leđa.