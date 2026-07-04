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STRAVA U MEĐIMURJU /

Klub iz Čakovca ispred kojeg su upucana dva mladića oglasio se o incidentu

Klub iz Čakovca ispred kojeg su upucana dva mladića oglasio se o incidentu
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Osim brzog oporavka teško ozlijeđenih mladićima, zaželjeli su pune snage njihovim obiteljima i prijateljima u ovim teškim trenucima

4.7.2026.
17:04
Dunja Stanković
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Noćni klub iz Čakovca ispred kojeg su rano jutros upucana dva mladića oglasio se podužom izjavom na društvenim mrežama u kojoj je osudio nasilje, a ranjenim mladićima poželio brz oporavak. 

Istaknuli su da je večer u njihovom ugostiteljskom objektu protekla mirno i bez incidenata, te da je drama krenula nakon zatvaranja kluba. 

Klub je potvrdio da su ranjeni mladići biti njihovi gosti. 

"U samom klubu večer je protekla mirno, bez ikakvih incidenata ili sukoba, a događaj se zbio tek nakon završetka programa i zatvaranja kluba, izvan prostorija kluba. Budući da nismo bili sudionici samog događaja, ne znamo zbog čega je do njega došlo te ne želimo nagađati o okolnosti. Vjerujemo da će nadležne službe utvrditi sve činjenice i rasvijetlili slučaj", poručili su iz Podrooma na Facebooku. 

Klub iz Čakovca ispred kojeg su upucana dva mladića oglasio se o incidentu
Foto: Podroom-Drink&Music Club/Facebook

'Uvijek ćemo se zalagati za sigurnost gostiju'

Osim brzog oporavka teško ozlijeđenih mladićima, zaželjeli su pune snage njihovim obiteljima i prijateljima u ovim teškim trenucima. 

Izrazili su nadu da će počinitelj, koji je u bijegu, biti što prije pronađen i da će odgovarati za svoje postupke. 

Iz Podrooma navode da im je bitna sigurnost svih gostiju, a javnost mole da se suzdrži od širenja neprovjerenih informacija. 

Međimurska policija traga ga počiniteljem koji je jutros oko četiri sata upucao dvojicu mladića na parkingu ugostiteljskog objekta pa pobjegao. 

Mladići su teško ozlijeđeni i prevezeni na pružanje liječničke bolnice u Čakovcu. Jedan je zadobio prostrjelnu ranu križa, dok je drugi teže ranjen u lijevu natkoljenicu i trbuh. 

Iako motivi službeno nisu poznati, lokalni mediji prenose da je u pozadini sukoba navodno bila svađa oko droge. 

Pojavila se i snimka tragičnog događaja na kojoj se vidi žena i četiri muškarca. Jedan od njih ima pištolj. U jednom trenutku se čini da je počinitelj zapucao u mladića, a zatim krenuo prema drugom dok se u pozadini čuju krici drugih koji govore: "Ne, ne, ne, ne!". 

Čuju se i repetiranje pištolja i jauci. 

čakovecPucnjavaNoćni KlubCrna KronikaMeđimurje
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