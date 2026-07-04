Nedjelja je, a vi baš morate u trgovinu? Detaljan popis gdje možete obaviti kupovinu
U nastavku donosimo detaljan popis s radnim vremenima otvorenih trgovina, pekarnica i trgovačkih centara u četiri najveća hrvatska grada
Hrvati već dobro znaju da nedjeljom vrata svih trgovina neće biti otvorena. Ipak, onima koji su u zadnji tren shvatili da im nedostaje pokoja namirnica ili potrepština za domaćinstvo, ipak će nabavku moći obaviti u trgovinama koje su otvorene ove nedjelje.
U nastavku donosimo detaljan popis s radnim vremenima otvorenih trgovina, pekarnica i trgovačkih centara u četiri najveća hrvatska grada - Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci.
TRGOVINE
KONZUM - Popriličan broj Konzumovih trgovina ove će nedjelje biti otvoreno. No, radno vrijeme im se razlikuje, pa detalje o poslovnici u vašem mjestu možete pronaći OVDJE.
LIDL - Kako bi provjerili koje će LIDL-ove poslovnice biti otvorene, bacite oko na tražilicu na ovoj STRANICI.
KAUFLAND - Sve Kaufland trgovine rade svaku nedjelju do kraja ljeta kako bi kupcima osigurali vikende bez stresa i olakšali planiranje ljetnih druženja i ručkova.
SPAR I INTERSPAR - Po nekoliko poslovnica Spara i Interspara radit će ovu nedjelju. Kako bi provjerili gdje i do kada, posjetite njihovu STRANICU.
TOMMY - Dio poslovnica radit će i ove nedjelje, neke do 21, a neke do 22 sata. Više detalja pronađite OVDJE.
PLODINE - Dobar dio poslovnica duž obali radit će ove nedjelje od 7 do 22 sata, dok će na kopnu otvorena biti tek poslovnica Plodine Rugvica na adresi Alfreda Nobila 6. Više detalja pronađite OVDJE.
EUROSPIN - I Eurospin je odlučio ovoga puta da nedjelju odrade trgovine smještene u gradovima na moru.
Otvorene će biti poslovnice:
- Labin, Štrmac 303 (Radno vrijeme: 08:00 – 21:00)
- Pazin, Ul. Istarskih narodnjaka 17 (Radno vrijeme: 08:00 – 21:00)
- Đakovo, Ul. Petra Preradovića 198 (Radno vrijeme: 08:00 – 14:00)
- Biograd, Žutska 1 (Radno vrijeme: 08:00 – 21:00)
- Zadar – Žmirići, Ul. Matije Gupca 59 (Radno vrijeme: 08:00 – 22:00)
- Zadar, Ulica 4. gardijske brigade 1 (Radno vrijeme: 08:00 – 22:00)
- Poreč, Ul. Mate Vlašića 51a (Radno vrijeme: 08:00 – 22:00)
- Pula, Ul. Rimske centurijacije 100 (Radno vrijeme: 07:30 – 22:00)
- Matulji, Cesta Dalmatinskih brigada 7a (Radno vrijeme: 08:00 – 21:00)
- Metković, Ul. Svetog Franje Asiškog 83 (Radno vrijeme: 07:00 – 21:00)
- Šibenik, Južna magistrala 3 (Radno vrijeme: 07:00 – 21:00)
STUDENAC - Koje će Studenac trgovine raditi u nedjelju, provjerite OVDJE.
PEKARNICE
DUBRAVICA - Cijeli dan i noć bit će otvorena tek Dubravica na zagrebačkom Autobusnom kolodvoru (Avenija Marina Držića 4). Pekarnice u trgovačkim centrima prilagođene su radnim vremenima tih centara.
PAN-PEK - Kako će raditi poslovnice Pan Peka, provjerite OVDJE.
MLINAR - Dosta Mlinarevih poslovnica će raditi, a detaljan popis pronađite OVDJE.
TRGOVAČKI CENTRI
Zagreb
Arena Centar - Trgovine Arena Centra bit će zatvorene svake nedjelje u srpnju.
City Center One - Trgovački centri East i East ne rade ove nedjelje pa kupce pozivaju na šoping obave na vrijeme.
Ipak, radit će Cineplexx kino, barovi, Burger King i KFC.
Avenue Mall - Avenue Mall bit će zatvoren, a radne nedjelje vraćaju se tek u studenom i prosincu.
Split
Mall of Split - Centar će biti otvoren ove nedjelje. Radno vrijeme pojedinih trgovina pronađite OVDJE.
Joker - Sve nedjelje u srpnju bit će neradne za trgovački centar.
Rijeka
Tower Centar Rijeka - Ovaj riječki trgovački centar neće raditi u nedjelju.
ZTC - Centar će biti otvoren.
Osijek
Mall Osijek - Centar neće raditi ni jedne nedjelje ovoga mjeseca.
Portanova - Centar je otvoren u nedjelju.