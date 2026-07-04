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MNOGIMA JE RADNA /

Nedjelja je, a vi baš morate u trgovinu? Detaljan popis gdje možete obaviti kupovinu

Nedjelja je, a vi baš morate u trgovinu? Detaljan popis gdje možete obaviti kupovinu
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U nastavku donosimo detaljan popis s radnim vremenima otvorenih trgovina, pekarnica i trgovačkih centara u četiri najveća hrvatska grada

4.7.2026.
19:50
Dunja Stanković
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Hrvati već dobro znaju da nedjeljom vrata svih trgovina neće biti otvorena. Ipak, onima koji su u zadnji tren shvatili da im nedostaje pokoja namirnica ili potrepština za domaćinstvo, ipak će nabavku moći obaviti u trgovinama koje su otvorene ove nedjelje. 

U nastavku donosimo detaljan popis s radnim vremenima otvorenih trgovina, pekarnica i trgovačkih centara u četiri najveća hrvatska grada - Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci. 

TRGOVINE

KONZUM - Popriličan broj Konzumovih trgovina ove će nedjelje biti otvoreno. No, radno vrijeme im se razlikuje, pa detalje o poslovnici u vašem mjestu možete pronaći OVDJE. 

LIDL - Kako bi provjerili koje će LIDL-ove poslovnice biti otvorene, bacite oko na tražilicu na ovoj STRANICI. 

KAUFLAND - Sve Kaufland trgovine rade svaku nedjelju do kraja ljeta kako bi kupcima osigurali vikende bez stresa i olakšali planiranje ljetnih druženja i ručkova.

SPAR I INTERSPAR - Po nekoliko poslovnica Spara i Interspara radit će ovu nedjelju. Kako bi provjerili gdje i do kada, posjetite njihovu STRANICU. 

TOMMY - Dio poslovnica radit će i ove nedjelje, neke do 21, a neke do 22 sata. Više detalja pronađite OVDJE. 

PLODINE - Dobar dio poslovnica duž obali radit će ove nedjelje od 7 do 22 sata, dok će na kopnu otvorena biti tek poslovnica Plodine Rugvica na adresi Alfreda Nobila 6. Više detalja pronađite OVDJE. 

EUROSPIN - I Eurospin je odlučio ovoga puta da nedjelju odrade trgovine smještene u gradovima na moru. 

Otvorene će biti poslovnice: 

  • Labin, Štrmac 303 (Radno vrijeme: 08:00 – 21:00)
  • Pazin, Ul. Istarskih narodnjaka 17 (Radno vrijeme: 08:00 – 21:00)
  • Đakovo, Ul. Petra Preradovića 198 (Radno vrijeme: 08:00 – 14:00)
  • Biograd, Žutska 1 (Radno vrijeme: 08:00 – 21:00)
  • Zadar – Žmirići, Ul. Matije Gupca 59 (Radno vrijeme: 08:00 – 22:00)
  • Zadar, Ulica 4. gardijske brigade 1 (Radno vrijeme: 08:00 – 22:00)
  • Poreč, Ul. Mate Vlašića 51a (Radno vrijeme: 08:00 – 22:00)
  • Pula, Ul. Rimske centurijacije 100 (Radno vrijeme: 07:30 – 22:00)
  • Matulji, Cesta Dalmatinskih brigada 7a (Radno vrijeme: 08:00 – 21:00)
  • Metković, Ul. Svetog Franje Asiškog 83 (Radno vrijeme: 07:00 – 21:00)
  • Šibenik, Južna magistrala 3 (Radno vrijeme: 07:00 – 21:00)

STUDENAC - Koje će Studenac trgovine raditi u nedjelju, provjerite OVDJE.  

PEKARNICE

DUBRAVICA - Cijeli dan i noć bit će otvorena tek Dubravica na zagrebačkom Autobusnom kolodvoru (Avenija Marina Držića 4). Pekarnice u trgovačkim centrima prilagođene su radnim vremenima tih centara. 

PAN-PEK - Kako će raditi poslovnice Pan Peka, provjerite OVDJE. 

MLINAR - Dosta Mlinarevih poslovnica će raditi, a detaljan popis pronađite OVDJE.

TRGOVAČKI CENTRI

Zagreb

Arena Centar - Trgovine Arena Centra bit će zatvorene svake nedjelje u srpnju.

City Center One - Trgovački centri East i East ne rade ove nedjelje pa kupce pozivaju na šoping obave na vrijeme. 

Ipak, radit će Cineplexx kino, barovi, Burger King i KFC. 

Avenue Mall - Avenue Mall bit će zatvoren, a radne nedjelje vraćaju se tek u studenom i prosincu. 

Split

Mall of Split - Centar će biti otvoren ove nedjelje. Radno vrijeme pojedinih trgovina pronađite OVDJE. 

Joker - Sve nedjelje u srpnju bit će neradne za trgovački centar. 

Rijeka

Tower Centar Rijeka - Ovaj riječki trgovački centar neće raditi u nedjelju. 

ZTC - Centar će biti otvoren. 

Osijek

Mall Osijek - Centar neće raditi ni jedne nedjelje ovoga mjeseca. 

Portanova - Centar je otvoren u nedjelju.

TrgovinaPekarnicašoping CentarRadno VrijemeNedjeljaKupovina
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