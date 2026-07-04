Bez lijekova se ne može: Provjerite kako rade dežurne ljekarne ove nedjelje

Iako je za mnoge nedjelja neradna, građani će i dalje imati pristup potrebnim lijekovima i zdravstvenim proizvodima. U nastavku donosimo pregled dežurnih ljekarni u četiri najveća hrvatska grada koje će biti otvorene i ovoga vikenda.

DEŽURNE LJEKARNE U ZAGREBU

Gradska ljekarna Centar - Trg bana J. Jelačića 3

Gradska ljekarna Črnomerec - Ilica 291 - nedjeljom radi od 7 do 20 sati

Gradska Ljekarna Trešnjevka - Ozaljska 1

Gradska ljekarna Dubrava - Grižanska 4

Gradska ljekarna Novi Zagreb - Av. V. Holjevca 22

Ljekarna ZEUS, Divka Budaka 17, Borongaj (okretište tramvaja) - Radi svakoga dana, tako i nedjeljom od 0-24 sata

DEŽURNE LJEKARNE U SPLITU

Ljekarna Lučac - Ulica Josipa Pupačića 4

Ljekarna Prima Pharme - "SuperKonzum" Sirobuja

DEŽURNE LJEKARNE U RIJECI

Ljekarna Brajda - Krešimirova 24, Rijeka

DEŽURNE LJEKARNE U OSIJEKU

Centralna ljekarna, adresa Trg Ante Starčevića 7

Ljekarna Park (Dom zdravlja)