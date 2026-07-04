Bez lijekova se ne može: Provjerite kako rade dežurne ljekarne ove nedjelje
Donosimo popis ljekarni koje će raditi ove nedjelje u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku
Iako je za mnoge nedjelja neradna, građani će i dalje imati pristup potrebnim lijekovima i zdravstvenim proizvodima. U nastavku donosimo pregled dežurnih ljekarni u četiri najveća hrvatska grada koje će biti otvorene i ovoga vikenda.
DEŽURNE LJEKARNE U ZAGREBU
Gradska ljekarna Centar - Trg bana J. Jelačića 3
Gradska ljekarna Črnomerec - Ilica 291 - nedjeljom radi od 7 do 20 sati
Gradska Ljekarna Trešnjevka - Ozaljska 1
Gradska ljekarna Dubrava - Grižanska 4
Gradska ljekarna Novi Zagreb - Av. V. Holjevca 22
Ljekarna ZEUS, Divka Budaka 17, Borongaj (okretište tramvaja) - Radi svakoga dana, tako i nedjeljom od 0-24 sata
DEŽURNE LJEKARNE U SPLITU
Ljekarna Lučac - Ulica Josipa Pupačića 4
Ljekarna Prima Pharme - "SuperKonzum" Sirobuja
DEŽURNE LJEKARNE U RIJECI
Ljekarna Brajda - Krešimirova 24, Rijeka
DEŽURNE LJEKARNE U OSIJEKU
Centralna ljekarna, adresa Trg Ante Starčevića 7
Ljekarna Park (Dom zdravlja)