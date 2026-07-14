Dok se šuška o prekidu jednog pobjedničkog para 'Gospodina Savršenog', drugi uživa na Braču

Karlo Godec (28) i Kaja Casar (27), jedan od najomiljenijih parova koje je iznjedrio show Gospodin Savršeni, ljetne dane provode na Braču. Umjesto luksuznih putovanja i egzotičnih destinacija, par uživa u jednostavnim trenucima, a svojim objavama na društvenim mrežama pokazuje kako izgleda njihova svakodnevica daleko od televizijskih kamera.

Kaja je posljednjih dana podijelila nekoliko prizora iz njihove ljetne rutine, a na jednoj od objava pokazala je Karla kako radi na uređenju okućnice. "Kako se on trudi da nam bude lijepo...", napisala je uz snimku na kojoj bivši rukometaš uređuje prostor oko kuće.

Foto: Instagram Screenshot

Par ljeto provodi u Supetru na Braču, gdje dane ispunjavaju zajedničkim projektima, treninzima, šetnjama i druženjima. Nedavno su pratiteljima pokazali i kako izgleda njihov "date night" - zajedno su pripremali večeru na gradelama, uživali u domaćoj hrani i opuštenoj atmosferi pod vedrim nebom.

Otkako su se upoznali i zaljubili u showu, Karlo i Kaja ne skrivaju koliko uživaju u zajedničkom životu, a mnogi pratitelji upravo ih zbog njihove spontanosti i jednostavnosti smatraju jednim od najuspješnijih parova koji su izašli iz reality formata.

Njihove najnovije objave dolaze u trenutku kada se sve više nagađa o odnosu drugog para iz posljednje sezone Gospodina Savršenog, Petra Rašića i Anastasije Kaleb. Glasine o prekidu pojavile su se nakon što je Petar sa svog Instagram profila uklonio zajedničke fotografije, dok je Anastasia deaktivirala svoj profil na toj društvenoj mreži. Iako se nagađanja ne stišavaju, zasad ni jedno od njih nije javno potvrdilo ni demantiralo prekid.