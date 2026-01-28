Velika akcija USKOK-a diljem Hrvatske: Uhićeno osam ljudi, doznajemo detalje
Doznajemo da se hitne radnje odnose se na osam fizičkih i jednu pravnu osobu.
Policijska uprava zagrebačka, krapinsko-zagorska i splitsko-dalmatinska u srijedu ujutro po nalogu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (USKOK) provode uhićenja i hitne dokazne radnje.
Radnje se provode na području Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske te Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na više osoba za koje se sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga te koruptivna kaznena djela.
RTL Danas doznaje detalje
Kako doznaje RTL Danas, riječ je riječ je o marihuani i kokainu.
Također doznajemo da se hitne radnje odnose se na osam fizičkih i jednu pravnu osobu.
USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
POGLEDAJTE VIDEO: Imenovan novi ravnatelja USKOK-a: Hoće li se nastaviti val uhićenja i kakva sudbina čeka Tomaševića?