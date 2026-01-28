FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZLOČINAČKO UDRUŽENJE /

Velika akcija USKOK-a diljem Hrvatske: Uhićeno osam ljudi, doznajemo detalje

Velika akcija USKOK-a diljem Hrvatske: Uhićeno osam ljudi, doznajemo detalje
×
Foto: Rtl

Doznajemo da se hitne radnje odnose se na osam fizičkih i jednu pravnu osobu.

28.1.2026.
8:30
RTL DanasIvana Ivanda Rožić
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Policijska uprava zagrebačka, krapinsko-zagorska i splitsko-dalmatinska u srijedu ujutro po nalogu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (USKOK) provode uhićenja i hitne dokazne radnje. 

Radnje se provode na području Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske te Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na više osoba za koje se sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga te koruptivna kaznena djela. 

RTL Danas doznaje detalje 

Kako doznaje RTL Danas, riječ je riječ je o marihuani i kokainu. 

Također doznajemo da se hitne radnje odnose se na osam fizičkih i jednu pravnu osobu. 

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost. 

POGLEDAJTE VIDEO: Imenovan novi ravnatelja USKOK-a: Hoće li se nastaviti val uhićenja i kakva sudbina čeka Tomaševića?

UskokUhićenjaDroga
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZLOČINAČKO UDRUŽENJE /
Velika akcija USKOK-a diljem Hrvatske: Uhićeno osam ljudi, doznajemo detalje