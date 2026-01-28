U godinu dana prošvercali preko 300 kilograma droge, pali zbog poznate aplikacije

NOVA AKCIJA USKOK-A /

Od jutra traje velika akcija USKOK-a i policije u tri županije i to zbog korupcije i šverca droge. Među uhićenima je i jedan policajac koji je odavao informacije iz tajnog policijskog sustava. Od ranog popodneva policija dovodi osumnjičene na ispitivanje u USKOK. Vozači kamiona kokain i marihuanu švercali su iz raznih europskih zemalja. U cijeli slučaj bio je uključen i jedan policajac koji je otkrivao tajne podatke iz sustava. A USKOK ih je okarakterizirao kao zločinačko udruženje u kojemu se točno znalo tko ima kakvu ulogu.

Navodno je riječ o gotovo 200 kilograma trave i 130 kilograma kokaina. Sve se odvijalo od ožujka 2020. do ožujka 2021. Od trgovine i proizvodnje droge - nije tajna - okreće se ogroman kapital mjeren u stotinama milijardi dolara.

USKOK je do ovog predmeta kao i mnogobrojnih drugih došao temeljem komunikacije koju su koristili brojni kriminalci, a riječ je o aplikaciji Sky. Iako neke odluke suda govore kako je riječ o zakonitoj komunikaciji, odvjetnici to i dalje spore. Ali i struka koja te dokaze vidi kao masovni nadzor. Više u prilogu...