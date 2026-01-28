Otišao je da bi se vratio: Evo kako je Ćorić objasnio 'skakanje' od resora do resora

U STAROJ ULOZI /

Tomislav Ćorić na korak je do potvrde za ministra financija. Na saborskom odboru predstavio je prve poteze. Branio ga je premijer, kritizirala oporba.

'Dolazite na mjesto ministra Primorca. On je bio u ministarstvu, a onda išao u banku. Dakle, dijagonalno, poput vojska. Vaš šef je Boris Vujčić. On je iz banke išao u banku, pravocrtno poput topa', komentirao je SDP-ov Arsen Bauk.

'Bauk je uz to što je zastupnik i jedan korektan šahist. Upravo ovo šahovsko skakanje od resora do resora po mom mišljenju može biti dodatni potencijal u ovim čudnim vremenima', odgovorio mu je Tomislav Ćorić. Kako se snašao u staroj ulozi, pogledajte raspravu u Saboru. Više pogledajte u prilogu