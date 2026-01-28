Ovome se nitko nije nadao, ralice su se jedva probijale: 'Mogu ovdje stajati i čekati...'

POGLEDAJTE OVE SCENE /

Iznenadna snježna oluja jutros je zahvatila područje oko Madrida, nakon što je oluja Kristin pogodila središnji dio Španjolske. Na glavnim prometnicama u blizini Madrida stvorile su se duge kolone vozila koja su čekala da se snijeg ukloni. Regionalna vlada Madrida priopćila je da je na teren poslano 30 ralica kako bi se osigurala prohodnost cesta.

U mjestu Galapagar snijeg je u potpunosti prekrio parkirane automobile, prometne znakove i ceste, dok su građani čekali javni prijevoz uz nadu da će uspjeti stići na posao. 'Mogu ovdje još stajati petnaestak minuta i čekati, ali onda ću nazvati i reći: gledajte, Ministarstvo rada je poručilo da danas jednostavno nije realno da dođem na posao', rekao je jedan stanovnik Madrida.