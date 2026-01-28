FREEMAIL
'SAD SE CRVENE' /

Vargek briljirao u uvodu emisije Vrijeme je za rukomet

"Dobro večer dragi gledatelji, analitičari koji su hrvatsku najavili kao najveće razočaranje sad se crvene. Korak po korak, prepreku po prešreku, u rollercoasteru Europskog prvenstva Hrvatska je stigla do dana odluke. Pobjeda protiv Mađarske Hrvatskoj donosi polufinale i prvo mjesto u skupini II. Dobro došli u emisiju "Vrijeme je za rukomet", rekao je Marko Vargek i briljirao spomenuvši analitičara koji je Hrvatsku označio prije početka turnira kao razočaranje. Naime, radi se o poznatom danskom analitičartu, bivšem rukometašu Rasmusu Boysenu. 

Podsjetimo, Rasmus Boysen uoči prvenstva Hrvatsku proglasio potencijalnim razočaranjem Eura, uz objašnjenje da bi sve osim plasmana u polufinale za svjetske viceprvake bio neuspjeh, prognozu od koje, kako je nedavno rekao i dalje ne odustaje. Prema Boysenu prije početka turnira, Danska će pred domaćom publikom potvrditi status glavnog favorita, dok hrvatsku reprezentaciju vidi kao – najveće razočaranje turnira. Eto mu sad!

28.1.2026.
17:27
Silvijo Maksan
Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Hrvatska Rukometna ReprezentacijaMarko VargekRukomet 2026Mađarska
