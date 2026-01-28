FREEMAIL
SVETE MAJICE /

Slavni Danac odabrao najljepše dresove reprezentacija: Evo gdje je stavio hrvatski

×
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Svoje mjesto među pet najboljih pronašao je i onaj hrvatski po izboru bivšeg rukometaša Clausa Møllera Jakobsena

28.1.2026.
17:00
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Europsko prvenstvo u rukometu ulazi u završnicu, a Danci su se kao jedan od domaćina i kao prvi polufinalist, odlučili pozabaviti i dresovima reprezentacija. 

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

"Tradicionalni hrvatski crveno-bijeli šahovski uzorak jednostavno ima nešto u sebi. Nažalost, ove godine ne zauzima puno dresa i nije 'najkul' dres koji sam vidio od Hrvata. Ipak mislim da je prilično kul", rekao je danski 'modni mačak'. 

Foto: Eibner-pressefoto/marcel Von Fehrn/imago Sportfotodienst/profimedia

Za norveški ističe jednostavnost i zaigrane boje na prugama koje daju nešto posebno, a na 3. mjestu je danski dres kod kojeg ističe crveno-bijelu kombinaciju sa zanimljivim V-ovratnikom. 

Foto: Eibner-pressefoto/marcel Von Fehrn/imago Sportfotodienst/profimedia

Francuzi su drugi jer mu se posebno sviđaju rozi detalji na vratu i rukavima, a kao najljepši dres proglasio je onaj portugalski dres koji je jako lijepo ubacio motive jednog od najpoznatijih nacionalnih motiva - keramičkih pločica (azulejos). 

Foto: Eibner-pressefoto/marcel Von Fehrn/imago Sportfotodienst/profimedia

Foto: Lau Nielsen/gonzales Photo/profimedia

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Dresovi
komentara
