Evo kako se naši rukometaši motiviraju za ključne utakmice: Za sve je kriv danski analitičar...
Unatoč svemu, danski analitičar ostaje pri svojoj procjeni
Hrvatska rukometna reprezentacija na Europskom prvenstvu ulazi u završnicu grupne faze s još dvije utakmice pred sobom. Susreti sa Slovenijom i Mađarskom odlučit će hoće li momčad Dagura Sigurdssona izboriti plasman u polufinale.
Dodatnu motivaciju hrvatskim igračima dao je danski analitičar Rasmus Boysen, koji je uoči turnira Hrvatsku svrstao među potencijalna razočaranja prvenstva. Njegova prognoza završila je isprintana na zidu zajedničkih prostorija reprezentacije u Malmöu, što je potvrdio švedski novinar Johan Flinck.
Här är förresten Kroatiens gratis tändvätska de haft under hela EM: en tweet av @RasmusBoysen92 inför EM om att Kroatien blir den stora besvikelsen.— Johan Flinck (@JohanFlinck) January 26, 2026
Den printade kroaterna ut stort direkt och smällde upp på väggen i samlingsrummet på EM-hotellet i Malmö. pic.twitter.com/6Am5iHXIEx
My EHF European Championship 2026 predictions:— Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) January 14, 2026
Top 4:
🥇Denmark🇩🇰
🥈France🇫🇷
🥉Iceland🇮🇸
4️⃣Sweden🇸🇪
Top scorer: Mathias Gidsel🇩🇰
MVP: Mathias Gidsel🇩🇰
Surprise: Switzerland🇨🇭
Dissappointment: Croatia🇭🇷
Best Young Player (under 22 years): Francisco Costa🇵🇹
What’s your… pic.twitter.com/RLOX6btbzn
Boysen je kasnije priznao kako je njegova objava izazvala burne reakcije, posebno među hrvatskim navijačima, ali i dodao da takav vanjski pritisak često može poslužiti kao snažan motivacijski alat. Kao primjer naveo je i Sigurdssonovo iskustvo s Njemačkom, koju je 2016. doveo do europskog zlata.
Unatoč svemu, danski analitičar ostaje pri svojoj procjeni, smatra da bi za aktualne svjetske doprvake neulazak u polufinale predstavljao razočaranje, a upravo takav scenarij i dalje očekuje.
