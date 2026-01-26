Evo kako se naši rukometaši motiviraju za ključne utakmice: Za sve je kriv danski analitičar...

Hrvatska rukometna reprezentacija na Europskom prvenstvu ulazi u završnicu grupne faze s još dvije utakmice pred sobom. Susreti sa Slovenijom i Mađarskom odlučit će hoće li momčad Dagura Sigurdssona izboriti plasman u polufinale.

Dodatnu motivaciju hrvatskim igračima dao je danski analitičar Rasmus Boysen, koji je uoči turnira Hrvatsku svrstao među potencijalna razočaranja prvenstva. Njegova prognoza završila je isprintana na zidu zajedničkih prostorija reprezentacije u Malmöu, što je potvrdio švedski novinar Johan Flinck.

Här är förresten Kroatiens gratis tändvätska de haft under hela EM: en tweet av ⁦@RasmusBoysen92⁩ inför EM om att Kroatien blir den stora besvikelsen.

Den printade kroaterna ut stort direkt och smällde upp på väggen i samlingsrummet på EM-hotellet i Malmö. pic.twitter.com/6Am5iHXIEx — Johan Flinck (@JohanFlinck) January 26, 2026

My EHF European Championship 2026 predictions:



Top 4:

🥇Denmark🇩🇰

🥈France🇫🇷

🥉Iceland🇮🇸

4️⃣Sweden🇸🇪

Top scorer: Mathias Gidsel🇩🇰

MVP: Mathias Gidsel🇩🇰

Surprise: Switzerland🇨🇭

Dissappointment: Croatia🇭🇷

Best Young Player (under 22 years): Francisco Costa🇵🇹



What’s your… pic.twitter.com/RLOX6btbzn — Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) January 14, 2026

Boysen je kasnije priznao kako je njegova objava izazvala burne reakcije, posebno među hrvatskim navijačima, ali i dodao da takav vanjski pritisak često može poslužiti kao snažan motivacijski alat. Kao primjer naveo je i Sigurdssonovo iskustvo s Njemačkom, koju je 2016. doveo do europskog zlata.

Unatoč svemu, danski analitičar ostaje pri svojoj procjeni, smatra da bi za aktualne svjetske doprvake neulazak u polufinale predstavljao razočaranje, a upravo takav scenarij i dalje očekuje.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska igra, računa i nada se polufinalu: 'Želimo pobjedu cijeloj naciji'