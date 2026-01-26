FREEMAIL
PRORADIO NAM JE INAT /

Evo kako se naši rukometaši motiviraju za ključne utakmice: Za sve je kriv danski analitičar...

Evo kako se naši rukometaši motiviraju za ključne utakmice: Za sve je kriv danski analitičar...
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Unatoč svemu, danski analitičar ostaje pri svojoj procjeni

26.1.2026.
22:25
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Hrvatska rukometna reprezentacija na Europskom prvenstvu ulazi u završnicu grupne faze s još dvije utakmice pred sobom. Susreti sa Slovenijom i Mađarskom odlučit će hoće li momčad Dagura Sigurdssona izboriti plasman u polufinale.

Dodatnu motivaciju hrvatskim igračima dao je danski analitičar Rasmus Boysen, koji je uoči turnira Hrvatsku svrstao među potencijalna razočaranja prvenstva. Njegova prognoza završila je isprintana na zidu zajedničkih prostorija reprezentacije u Malmöu, što je potvrdio švedski novinar Johan Flinck.

 

 

 

 

Boysen je kasnije priznao kako je njegova objava izazvala burne reakcije, posebno među hrvatskim navijačima, ali i dodao da takav vanjski pritisak često može poslužiti kao snažan motivacijski alat. Kao primjer naveo je i Sigurdssonovo iskustvo s Njemačkom, koju je 2016. doveo do europskog zlata.

Unatoč svemu, danski analitičar ostaje pri svojoj procjeni, smatra da bi za aktualne svjetske doprvake neulazak u polufinale predstavljao razočaranje, a upravo takav scenarij i dalje očekuje.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska igra, računa i nada se polufinalu: 'Želimo pobjedu cijeloj naciji'

Rukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Hrvatska
