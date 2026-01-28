Špoljarić otkrio kako će se Hrvatska suprotstaviti Mađarima: 'Sve se to brzo zaboravi'

Hrvatska rukometna reprezentacija u srijedu (18.00) igra ključnu utakmicu na Europskom prvenstvu u kojoj joj pobjeda nad Mađarskom donosi plasman u polufinale.

Pomoćnik hrvatskog izbornika Sigurdssona, Denis Špoljarić, za RTL je otkrio kakav je plan Hrvatske u utakmici s Mađarima.

Naša reprezentacija u toj utakmici neče moći računati na nastup ključnog igrača Zvonimira Srne, koji se ozlijedio u prošloj utakmici i Sigurdsson je umjesto njega u kadar uvrstio Diana Nerisa Ćeška.

"Jako je teško, ima ozljeda i psihički je teško. Ali dobro, idemo po pobjedu", rekao je na početku pa progovorio o ozlijeđenom Srni:

"Strašno nam je žao Srne, ali tu je, dečki će igrati za njega. Lučin će krenuti na lijevom vanjskom, imamo i Češka koji može ući i napraviti svoju rolu", rekao je pa

Otkrio je potom kako će izgledati početna sedmerka:

"Mandić, Lučin, Martinović, Maraš, Šoštarić, Naćinović, Mandić kreće na golu. To je malo zbog obrane, da budemo viši", otkio je.

Na kraju je progovorio o problemima i o tome da je Hrvatska pokazala da je najbolja kada je pod pritiskom.

"Pod pritiskom smo najbolji,nadam se da će tako biti i danas. Svi se žale, svi imaju puno ozlijeđenih, ali kada krene utakmica, sve se to brzo zaboravi i daš sve od sebe. Ipak, ulog je polufinale."

