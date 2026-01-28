Hrvatski rukometaši na korak do polufinala: Što mislite koliko daleko mogu dogurati na prvenstvu?

Hrvatska rukometna reprezentacija danas u 18 sati igra utakmicu protiv Mađarske. Posljednji je to susret druge faze Europskog prvenstva, nakon velikog slavlja protiv Slovenije (29-25).

Ovo je službeno posljednje kolo druge faze, a situacija u grupi je napeta. Hrvatska vodi s 6 bodova i gol razlikom +1, slijedi Island s 5 bodova i +8, Švedska također s 5 bodova i gol razlikom +4, dok Slovenija zaostaje s 4 boda i -2. Svaki gol i svaka obrana mogu presuditi putu u polufinale.

Utakmicu možete pratiti uživo na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Bogat studijski program prati događanja, a nova epizoda emisije "Vrijeme je za rukomet“ počinje u 17:00 sati, dok je sam prijenos dvoboja na rasporedu od 18:00 sati.

Pitamo vas

POGLEDAJTE VIDEO: Šola: 'Srna je jako važan kotač u našoj igri, a Mađari će nas jako htjeti pobijediti'