Probudio se plav poput štrumpfa, cijela bolnica i u ovom trenutku priča o njegovu slučaju

Tommy Lynch, 42-godišnji građevinski radnik iz Derbyshirea u Velikoj Britaniji, podijelio je tijekom vikenda na svome profilu na Facebooku nevjerojatnu priču što ga je zadesilo - da se probudio plav poput štrumpfa!

Zbunjen i uplašen, hitno je odjurio u bolnicu kako bi liječnici utvrdili što se to s njim zbiva, ali je čitava priča završila kao medicinska anegdota koja je na kraju nasmijala i njega i cijelu bolnicu jer je otkriveno da je njegovo "zdravstveno stanje" skrivila neoprana posteljina!

Panika u zoru: 'Izgledao sam kao lik iz Avatara'

Tommy je tog dana spavao čak 14 sati te se probudio tek nakon što mu je na vrata pokucao prijatelj Del, koji je ostao zatečen kada ga je ugledao.

Naime, Tommyjeva koža bila je potpuno plava što je obojicu ponukalo da pomisle na najgore, da je Tommyja zadesila cijanoza, teško stanje uzrokovano nedostatkom kisika u krvi.

U čekaonici hitne službe bolnice Queen's u Burtonu sve su oči bile uprte u njega. "Svi su buljili u mene kao da su vidjeli duha. Morao sam prići pultu, a nisam znao što da uopće kažem", prisjetio se Tommy, zbog čijeg je alarmantnog izgleda medicinsko osoblje munjevito reagiralo.

Već se u roku od nekoliko minuta našao u krevetu okružen doktorima te priključen na kisik.

Desetak liječnika ga promatralo u čudu

Oko njega se u jednom trenutku okupilo desetak liječnika, koji su pokušavali odgonetnuti uzrok transformacije: "Kazali su mi da nikad nisu vidjeli nekog te boje tko je još uvijek živ. Izgledao sam doslovno poput lika iz Avatara", dodao je u nastavku Tommy.

Napetost je dosegla vrhunac kada je medicinska sestra krenula uzeti uzorak krvi, ali je slučaj trenutačno riješen u trenutku kada je prešla preko njegove ruke alkoholnom maramicom.

Maramica je istog trenutka postala jarkoplava, pa je Tommyju tada sinulo da bi za sve mogle biti krive plahte.

I doista. Ispostavilo se da ga je obojila njegova nova tamnoplava posteljina koju mu je prijatelj Del poklonio dva dana ranije.

Posteljina, vrijedna oko 47 eura, nije bila oprana prije korištenja, a budući da je Tommy tog dana spavao nag i pritom se pošteno oznojio, boja s tkanine u potpunosti se preslikala na njegovu kožu.

"Bilo mi je neizmjerno neugodno ispred liječnika, ali rekli su mi da sam ih pošteno nasmijao i da su takvi komični slučajevi prava rijetkost na hitnom prijemu", ispričao je uz napomenu da je iz bolnice izašao druge boje, crven, ali od nelagode..

Iako je misterij riješen, Tommyjeva avantura ipak nije tu stala. Vjerovali ili ne, trebalo mu je čak tjedan dana i bezbroj kupki da u potpunosti ispere plavu boju s tijela.