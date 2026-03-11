FREEMAIL
'HEROJ ULICE' /

Bivši napadač Dinama: 'Dinamo je san i jedina emocija, sve ostalo je...'

Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport/ipa-agency.net/PA Images/Profimedia

Kulenović je tako podsjetio na ponajvećeg igrača s ovih prostora Nemanju Vidića koji je rekao kako je "samo Crvena zvezda ljubav, a sve ostalo posao"

11.3.2026.
8:49
Sportski.net
Nderim Kaceli/IPA Sport/ipa-agency.net/PA Images/Profimedia
Bivši napadač Dinama Sandro Kulenović koji je ove zime zamijenio Zagreb Torinom u velikom intervjuu za Sportklub pričao je o tom transferu, Luki Modriću, Serie A općenito i hrvatskoj reprezentaciji.

No, najzanimljiviji dio bio je onaj o Dinamu.

"Ja ne mogu reći da je meni išta osim Dinama bio san. Meni je Dinamo bio jedini san i jedina, ajmo reći, prava emocija. Neću reći da je sve drugo posao, makar bi se to moglo nekako nazvati, jer ja u kojem god klubu sam igrao i u kojem god klubu ću igrati, ja ću davati cijelog sebe jer ja drugačije ne znam. Ali opet, takvu emociju koju sam imao prema Dinamu, to je teško imati...," rekao je Kulenović za Sportklub i tako podsjetio na ponajvećeg igrača s ovih prostora i jedinog braniča koji je dvaput uzeo nagradu za najboljeg igrača Premier lige, Nemanju Vidića. Vidić je tada rekao kako je "samo Crvena zvezda ljubav, a sve ostalo posao".

Sve u svemu lijepe riječi igrača kojeg je zahtjevna maksimirska publika često osporavala, a on joj je uvijek vraćao cijelog sebe.

Cijeli razgovor možete pronaći ovdje.

Sandro KulenovićTorinoDinamo
