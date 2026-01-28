FREEMAIL
HRVATSKA VS. MAĐARSKA /

Zaiskrilo odmah nakon što su naši rukometaši izborili polufinale Eura

Hrvatski rukometaši pobijedili su Mađarsku sa 27-25 (13-15) čime su osvojili prvo mjesto u skupini 2 drugog kruga grupne faze i po deseti put u povijesti ušli u polufinale na Europskom prvenstvu.

Mađari su bili bolja momčad u prvom poluvremenu te su sve do polovice drugog poluvremena bili u vodstvu. Promjenom obrane Hrvatska je uspjela doći do preokreta i pobjede za plasman u polufinale.

Odmah nakon utakmice zaikrilo je na terenu, došlo je do naguravanja, ali vrlo brzo se sve smirilo.

28.1.2026.
20:03
M.G.
