Kuzma i ziceri, Klarica s centra ili sjajni Raužan: Odaberite najbolji potez utakmice

Hrvatska rukometna reprezentacija prošla je u polufinale na ovogodišnjem Europskom prvenstvu. U četvrtom kolu drugog kruga rezultatom 27:25 pobijedili su Mađarsku.

Utakmica je ponudila pregršt sjajnih poteza i golova, ali i obrana golmana.

Za vas smo izdvojili tri najbolja poteza, a na vama je da odaberete Telemach potez dana - po izboru gledatelja!

Telemach potez dana je: Dominik Kuzmanović skinuo zicer i dao nam nadu Klarica zabio s centra na prazan gol Zlatko Raužan fantastično ulovio loptu i pogodio za +2

1. Dominik Kuzmanović skinuo zicer i dao nam nadu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

2. Klarica zabio s centra na prazan gol

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

3. Zlatko Raužan fantastično ulovio loptu i pogodio za +2

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ne zaboravite, tijekom svake naše emisije 'Vrijeme je za rukomet' imate priliku glasati za Telemach potez dana. Na portalu net.hr pogledajte najbolji potez i odaberite tko vas je od rukometaša najviše oduševio.

