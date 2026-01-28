Slavni Danac se posuo pepelom: Pogledajte što je objavio nakon što je prognozirao raspad Hrvatske

Hrvatska reprezentacija slavila je protiv Mađarske 27:25 za prvo mjesto u skupini i plasman u polufinale Europskog prvenstva, ali i najvjerojatnije izbjegavanje Danske.

Odmah nakon utakmice reagirao je i bivši rukometaš, a danas jedan od najpoznatijih rukometnih komentatora, Rasmus Boysen čija je prognoza uoči početka turnira izazvala pravu lavinu reakcija.

Rasmus je prognozirao da će Hrvatska biti najveće razočaranje Europskog prvenstva, naši su njegov 'tvit' isprintali i zalijepili na zid da posluži kao dodatna motivacija.

"Fantastična borba Hrvatske tijekom cijelog turnira. Toliko je srca u toj ekipi! Koristim ovu sliku (uz malu promjenu) kako bih se motivirao za buduća predviđanja", napisao je Boysen.

Fantastic fight from Croatia throughout the entire tournament. There is so much heart in that team!



