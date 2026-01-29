FREEMAIL
ZAVRŠILA U BOLNICI /

Psi u Šibeniku izgrizli ženu i njezinog ljubimca: Policija kazneno prijavila dva muškarca

Psi u Šibeniku izgrizli ženu i njezinog ljubimca: Policija kazneno prijavila dva muškarca
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija je podnijela kaznenu prijavu protiv dvojice muškaraca (41 i 67)

29.1.2026.
10:51
danas.hr
Zeljko Lukunic/pixsell
U Šibeniku je lakše ozlijeđena žena (60) nakon što su je napala dva psa dok je šetala svog ljubimca. Incident se dogodio prošle srijede u poslijepodnevnim satima. 

Dok je žena (60) šetala sa svojim psom, do njih su dotrčala dva psa bez nadzora. Životinje su napale njezinog psa i nanijele mu više ugriza. 

U trenutku kada je vlasnica pokušala spriječiti daljnji napad, jedan od pasa ju je oborio na tlo i zadao joj više ugriza u predjelu ruke i noge. Liječnička pomoć pružena joj je u Općoj bolnici u Šibeniku, gdje su joj utvrđene lakše tjelesne ozljede.

Kaznena prijava

Policija je zbog ovog događaja kazneno prijavila dvojicu muškaraca u dobi od 67 i 41 godinu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, objavila je šibenska policija.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da vlasnik pasa (67) nije osigurao siguran prostor za njihovo držanje, a psi nisu bili pod njegovom kontrolom. 

Također je utvrđeno da drugi muškarac (41), koji se nalazio u blizini pasa, nije poduzeo sigurnosne mjere koje bi spriječile njihov bijeg iz ograđenog prostora.

Protiv obojice će nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku biti podnesena kaznena prijava.

POGLEDAJTE VIDEO: Šibenski azil pod lupom: Životinje gladne i ozlijeđene, spašeno 50 pasa

Napad PsašibenikPasLakše Tjelesne Ozljede
