Navijači poslali moćnu poruku izborniku uoči ključne utakmice: 'Veći si Hrvat od svih političara!'

U jeku rukometne groznice koja trese Hrvatsku, dok se s nestrpljenjem iščekuje polufinalni okršaj na Europskom prvenstvu, društvene mreže postale su epicentar navijačkih emocija.

Čovjek koji je preporodio reprezentaciju

Fotografija objavljena na profilu 'Vrijeme je za rukomet!' prikazuje izbornika u žaru borbe, tijekom minute odmora, dok strastveno daje upute svojim igračima.

Uz fotografiju stoji i jednostavno, ali snažno pitanje upućeno navijačima: "Što ćemo poručiti ovom čovjeku, našem izborniku?". Pitanje nije dugo čekalo na odgovor. Objava je postala virtualno mjesto okupljanja navijača koji su željeli iskazati zahvalnost i divljenje čovjeku kojeg mnogi vide kao glavnog arhitekta ovog velikog uspjeha.

Lavina oduševljenja u komentarima

Prostor za komentare ubrzo je bio preplavljen stotinama poruka podrške i hvale. Neki od komentara, posebno se ističu jer detaljno opisuje utjecaj izbornika:

"Hvala ti, Dagur! Vratio si vjeru, disciplinu i srce u ovu momčad. Ono što si izgradio nadilazi taktiku, to je snažan mentalitet! Hvala ti još jednom!".

"Dobio je djevojku i za sada je dosta!"

"Tako se bori za Hrvatsku"

"Dagure,ostani tu... sve što sam htjela reći već je rečeno!"

"Čovjek pjeva našu himnu..."

"Zaslužuje titulu počasnog građanina Hrvatske!"

"Primjetili smo koje je naše psovke naučio.Nema dalje.Ti si naš."

"Čovjek je veći Hrvat od nasih političara!"

Ova objava nije samo slika izbornika, već i simbol zajedništva i optimizma koji vladaju uoči ključne bitke za finale. Dok se igrači pripremaju za Njemačku, jasno je da iza sebe imaju bezrezervnu podršku cijele nacije, ujedinjene u jednoj želji, a to je vidjeti Hrvatsku na krovu Europe.

POGLEDAJTE VIDEO: Dagur je poludio! Poslušajte što je rekao igračima na time-outu