FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Rukometna euforija /

Navijači poslali moćnu poruku izborniku uoči ključne utakmice: 'Veći si Hrvat od svih političara!'

Navijači poslali moćnu poruku izborniku uoči ključne utakmice: 'Veći si Hrvat od svih političara!'
×
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Dok se igrači pripremaju za Njemačku, jasno je da iza sebe imaju bezrezervnu podršku cijele nacije

29.1.2026.
10:48
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U jeku rukometne groznice koja trese Hrvatsku, dok se s nestrpljenjem iščekuje polufinalni okršaj na Europskom prvenstvu, društvene mreže postale su epicentar navijačkih emocija. 

Čovjek koji je preporodio reprezentaciju

Fotografija objavljena na profilu 'Vrijeme je za rukomet!' prikazuje izbornika u žaru borbe, tijekom minute odmora, dok strastveno daje upute svojim igračima. 

Uz fotografiju stoji i jednostavno, ali snažno pitanje upućeno navijačima: "Što ćemo poručiti ovom čovjeku, našem izborniku?". Pitanje nije dugo čekalo na odgovor. Objava je postala virtualno mjesto okupljanja navijača koji su željeli iskazati zahvalnost i divljenje čovjeku kojeg mnogi vide kao glavnog arhitekta ovog velikog uspjeha. 

Lavina oduševljenja u komentarima

Prostor za komentare ubrzo je bio preplavljen stotinama poruka podrške i hvale. Neki od komentara, posebno se ističu jer detaljno opisuje utjecaj izbornika:

"Hvala ti, Dagur! Vratio si vjeru, disciplinu i srce u ovu momčad. Ono što si izgradio nadilazi taktiku, to je snažan mentalitet! Hvala ti još jednom!". 

"Dobio je djevojku i za sada je dosta!"

"Tako se bori za Hrvatsku"

"Dagure,ostani tu... sve što sam htjela reći već je rečeno!"

"Čovjek pjeva našu himnu..."

"Zaslužuje titulu počasnog građanina Hrvatske!"

"Primjetili smo koje je naše psovke naučio.Nema dalje.Ti si naš."

"Čovjek je veći Hrvat od nasih političara!"

Ova objava nije samo slika izbornika, već i simbol zajedništva i optimizma koji vladaju uoči ključne bitke za finale. Dok se igrači pripremaju za Njemačku, jasno je da iza sebe imaju bezrezervnu podršku cijele nacije, ujedinjene u jednoj želji, a to je vidjeti Hrvatsku na krovu Europe.

POGLEDAJTE VIDEO: Dagur je poludio! Poslušajte što je rekao igračima na time-outu

Rukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Dagur SigurdssonHrvatskaNjemačka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Rukometna euforija /
Navijači poslali moćnu poruku izborniku uoči ključne utakmice: 'Veći si Hrvat od svih političara!'