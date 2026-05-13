FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEHUMANI UVJETI /

Zatvara se zloglasni imigracijski zatvor Alligator Alcatraz u kojem se nikada ne gasi svjetlo

Zatvara se zloglasni imigracijski zatvor Alligator Alcatraz u kojem se nikada ne gasi svjetlo
×
Foto: CHANDAN KHANNA/AFP/Profimedia

Prema izvješću, dužnosnici su u utorak poslijepodne rekli dobavljačima da se objekt zatvara i da će pritvorenici biti preseljeni do početka lipnja

13.5.2026.
7:19
Hina
CHANDAN KHANNA/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Florida namjerava zatvoriti kontroverzni savezni pritvorski centar za migrante poznat kao "Alligator Alcatraz", izvijestio je New York Times u utorak, pozivajući se na saveznog dužnosnika i tri osobe upoznate s radom objekta.

Prema izvješću, dužnosnici su u utorak poslijepodne rekli dobavljačima da se objekt zatvara i da će pritvorenici biti preseljeni do početka lipnja. Objekt, čija je izgradnja koštala oko 250 milijuna dolara, bit će rastavljen tijekom sljedećih tjedana, prema izvorima navedenima u izvješću. Ured guvernera Floride Rona DeSantisa nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar. 

Glasnogovornik DHS-a, upitan o izvješću New York Timesa, rekao je da agencija nastavlja procjenjivati potrebe i zahtjeve za pritvorom kako bi se osiguralo da ispunjavaju najnovije operativne zahtjeve. 

Uskraćuju se lijekovi zatvorenicima

''Sva izvješća da DHS vrši pritisak na državu da prestane s radom u Alligator Alcatrazu su lažna'', rekao je glasnogovornik. Prema statistikama agencije, imigracijska i carinska služba držala je u prosjeku oko 1400 pritvorenika u objektu od 1. listopada 2025. do početka travnja ove godine. 

Zagovornici zatvaranja kritizirali su uvjete u objektu, rekavši da su jaka svjetla ostala upaljena 24 sata dnevno, da su pritvorenicima uskraćeni lijekovi, a udaljena lokacija otežavala je dobivanje pravnog savjeta. 

Objekt je otvoren za vrijeme mandata bivše ministrice domovinske sigurnosti Kristi Noem i nalazi se 60 kilometara zapadno od Miamija u prostranoj suptropskoj močvari koja je dom aligatorima, krokodilima i pitonima - slike koje je Bijela kuća iskoristila kako bi pokazala svoju odlučnost da ukloni migrante. Američki predsjednik Donald Trump, koji ima kuću na Floridi, već desetljeće agresivnu imigracijsku i graničnu politiku stavlja u središte svoje političke agende.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump pozvao Hrvatsku u deblokadu Hormuza. Milanović poručuje: 'Nije to nimalo realno'

ZatvorMigrantiFloridaSadDonald Trump
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike