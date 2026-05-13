Zatvara se zloglasni imigracijski zatvor Alligator Alcatraz u kojem se nikada ne gasi svjetlo

Florida namjerava zatvoriti kontroverzni savezni pritvorski centar za migrante poznat kao "Alligator Alcatraz", izvijestio je New York Times u utorak, pozivajući se na saveznog dužnosnika i tri osobe upoznate s radom objekta.

Prema izvješću, dužnosnici su u utorak poslijepodne rekli dobavljačima da se objekt zatvara i da će pritvorenici biti preseljeni do početka lipnja. Objekt, čija je izgradnja koštala oko 250 milijuna dolara, bit će rastavljen tijekom sljedećih tjedana, prema izvorima navedenima u izvješću. Ured guvernera Floride Rona DeSantisa nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

Glasnogovornik DHS-a, upitan o izvješću New York Timesa, rekao je da agencija nastavlja procjenjivati potrebe i zahtjeve za pritvorom kako bi se osiguralo da ispunjavaju najnovije operativne zahtjeve.

Uskraćuju se lijekovi zatvorenicima

''Sva izvješća da DHS vrši pritisak na državu da prestane s radom u Alligator Alcatrazu su lažna'', rekao je glasnogovornik. Prema statistikama agencije, imigracijska i carinska služba držala je u prosjeku oko 1400 pritvorenika u objektu od 1. listopada 2025. do početka travnja ove godine.

Zagovornici zatvaranja kritizirali su uvjete u objektu, rekavši da su jaka svjetla ostala upaljena 24 sata dnevno, da su pritvorenicima uskraćeni lijekovi, a udaljena lokacija otežavala je dobivanje pravnog savjeta.

Objekt je otvoren za vrijeme mandata bivše ministrice domovinske sigurnosti Kristi Noem i nalazi se 60 kilometara zapadno od Miamija u prostranoj suptropskoj močvari koja je dom aligatorima, krokodilima i pitonima - slike koje je Bijela kuća iskoristila kako bi pokazala svoju odlučnost da ukloni migrante. Američki predsjednik Donald Trump, koji ima kuću na Floridi, već desetljeće agresivnu imigracijsku i graničnu politiku stavlja u središte svoje političke agende.

