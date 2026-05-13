FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KONTROVERZNA AGENCIJA /

ICE ima novog vršitelja dužnosti ravnatelja, radio je i u privatnom zatvoru

ICE ima novog vršitelja dužnosti ravnatelja, radio je i u privatnom zatvoru
×
Foto: Profimedia

Ubojstvo dvoje američkih državljana u Minnesoti, Alexa Prettija i Renee Good, koje su počinili agenti ICE-a u siječnju, izazvalo je prosvjede diljem zemlje

13.5.2026.
6:31
Hina
Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa priopćila je da će službenik za imigraciju i carinsku provedbu David Venturella, koji je radio u privatnoj zatvorskoj tvrtki prije ponovnog pridruživanja ICE-u, biti novi vršitelj dužnosti ravnatelja agencije.

"Dave Venturella bit će vršitelj dužnosti ravnatelja ICE-a nakon odlaska Todda Lyonsa", stoji u priopćenju američkog Ministarstva domovinske sigurnosti, koje nadgleda ICE.

ICE već godinama djeluje s ravnateljima koji su obavljali "vršitelje dužnosti". Agencija je od početka 2017. bez ravnatelja kojeg je potvrdio Senat. Od preuzimanja dužnosti početkom prošle godine, Trump je pooštrio mjere protiv imigracije, a skupine za ljudska prava tvrde da vladine akcije krše pravičan postupak i prava na slobodu govora te stvaraju nesigurno okruženje, posebno za etničke manjine. 

Visoka stopa smrtnosti u pritvorima

ICE je bio u središtu Trumpove represije svojim imigracijskim pritvorima i pokušajima deportacija. Ubojstvo dvoje američkih državljana u Minnesoti, Alexa Prettija i Renee Good, koje su počinili agenti ICE-a u siječnju, izazvalo je prosvjede diljem zemlje. Trump je opravdao rad agencije rekavši da je cilj smanjiti ilegalnu imigraciju i poboljšati domaću sigurnost. 

Venturella je radio u ICE-u pod republikanskom i demokratskom administracijom. Također je radio u GEO Group, privatnoj zatvorskoj tvrtki koja upravlja s više od desetak saveznih centara za pritvor civilnih imigranata diljem zemlje. Prošle godine ponovno se pridružio ICE-u. 

Zagovornici ljudskih prava izrazili su zabrinutost zbog uvjeta pritvora u ICE-u. Najmanje 18 smrtnih slučajeva prijavljeno je u pritvoru ICE-a u prva četiri mjeseca 2026., nakon 31 smrtnog slučaja prošle godine, što je najviše u dva desetljeća.

POGLEDAJTE VIDEO: Eskaliralo zbog imigracijskih agenata: Zastupnicu poprskali tekućinom, Trump ju nazvao smećem

IcePritvorSadMigrantiDonald Trump
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike