Pogledajte najzanimljivije trenutke kvalifikacija za sprint VN Kanade

George Russell napravio je prvi, ali ključan korak u pokušaju povratka zamaha u borbi za naslov prvaka Formule 1 2026. godine, osvojivši pole position za sprint utrku Velike nagrade Kanade.

U dramatičnim kvalifikacijama na stazi Gilles Villeneuve, koje su obilježili incidenti i crvena zastava, Mercedes je potvrdio dominaciju osiguravši prvi startni red. Russell je za samo 68 tisućinki sekunde nadmašio timskog kolegu i lidera prvenstva, Kimija Antonellija, najavivši uzbudljivu subotnju utrku.

Mercedesova demonstracija sile na kanadskom asfaltu

Nakon što je na posljednje tri utrke gledao u leđa svom mladom timskom kolegi, Russell je u Montreal stigao pod pritiskom. Međutim, na stazi gdje je povijesno bio jak, Britanac je isporučio kada je bilo najvažnije. S opsežnim paketom nadogradnji na bolidu W17, Mercedes je od samog početka djelovao kao klasa za sebe. Russell je vodio nakon prvih brzih krugova u završnoj rundi kvalifikacija (SQ3), da bi potom pronašao dodatnu brzinu i postavio nedostižno vrijeme od 1:12.965. "Ovo je sjajan osjećaj nakon teškog vikenda u Miamiju, ali nikada nisam sumnjao u sebe. Znam što mogu," izjavio je Russell nakon kvalifikacija, dodavši kako se na ovoj stazi osjeća kao da vozi "pravi F1 bolid". S druge strane, Antonelli, posljednji vozač na stazi, postavio je najbrži treći sektor, ali to nije bilo dovoljno. Mladi Talijan bio je nezadovoljan krugom, opisavši ga kao "prilično loš", no i takav nastup bio je dovoljan za drugo mjesto, što samo potvrđuje ogroman potencijal Mercedesa. Šef momčadi Toto Wolff spustio je loptu na zemlju, rekavši kako je to "samo dječja utrka", ali je priznao da je rezultat dobar za Russellovo samopouzdanje.

Suparnici u prašini: Od nemoći Red Bulla do optimizma Ferrarija

Dok je Mercedes dominirao, ostatak poretka vodio je vlastite bitke. McLaren je zaključao drugi startni red, no zaostatak od preko tri desetinke za Russellom jasno pokazuje trenutni odnos snaga. Lando Norris (treći) i Oscar Piastri (četvrti) izvukli su maksimum, a šef momčadi Andrea Stella bio je relativno zadovoljan. "Mislim da je to pošten zaostatak s obzirom na to da su oni [Mercedes] donijeli važne nadogradnje," rekao je Stella za Sky Sports F1, dodavši da je rezultat ohrabrujuć. Ferrarijev dvojac zauzeo je treći red, s Lewisom Hamiltonom na petom mjestu, ispred Charlesa Leclerca. Sedmerostruki svjetski prvak imao je iznenađujuće dobar dan, istaknuvši kako su mu ovo bile "vjerojatno najbolje kvalifikacije u posljednje vrijeme". Zanimljivo, Hamilton je otkrio da nije testirao stazu na simulatoru, što mu je, kako kaže, pomoglo da se bolje fokusira. S druge strane, Red Bull je proživljavao teške trenutke. Aktualni prvak Max Verstappen mučio se s prianjanjem i balansom bolida, žaleći se momčadi da mu stražnji kraj "samo skače". Nizozemac je jedva prošao u SQ3 i na kraju završio na skromnom sedmom mjestu, a iza njega se plasirao momčadski kolega Isack Hadjar, kompletirajući poredak velikih timova u parovima.

Crvena zastava, životinjsko carstvo i propuštene prilike

Prvi dio kvalifikacija (SQ1) donio je najviše drame. S manje od dvije minute do kraja, Fernando Alonso je pri kočenju za treći zavoj blokirao kotače i završio u zaštitnoj ogradi, uzrokujući crvenu zastavu. Iako je Španjolac osigurao prolazak u SQ2 (gdje zbog oštećenja nije vozio), prekid je uništio šanse vozačima koji su bili u zoni ispadanja. U kaotičnom sprintu prema boksu i natrag na stazu, Sergio Perez (Cadillac), Pierre Gasly (Alpine) i Valtteri Bottas (Cadillac) nisu uspjeli prijeći startno-ciljnu liniju na vrijeme kako bi započeli posljednji brzi krug. Još gore prošla su dvojica vozača koja nisu ni startala kvalifikacije. Alex Albon iz Williamsa morao je propustiti sesiju nakon bizarnog incidenta na slobodnom treningu, kada je pri velikoj brzini naletio na svizca, izgubio kontrolu i udario u zid. Šteta je bila prevelika za popravak na vrijeme. Društvo mu je u boksu pravio Liam Lawson iz Racing Bullsa, čiji je bolid stao zbog curenja hidraulike.

Startni poredak za sprint utrku obećava spektakl. George Russell ima idealnu priliku pretvoriti pole position u pobjedu i smanjiti zaostatak za Antonellijem, ali mladi Talijan je pokazao da je brz i kad nije savršen. Iza njih vrebaju McLareni i Ferrariji, spremni iskoristiti svaku priliku ili eventualni sukob vodećeg dvojca. Pitanje je može li Red Bull pronaći rješenje za svoje probleme i uključiti se u borbu za vrh. Subotnji sprint u Montrealu pružit će prve odgovore.

