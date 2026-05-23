BEZ KARTE

Svi žele gledati Formulu: Ovi 'delikventi' najveći su problem Velike nagrade Kanade
Foto: Hasan Bratic/Sipa Press/Profimedia

Mrmoti, odnosno svizci, žive na otoku Notre Dame koji nekoliko dana godišnje ugošćuje kanadsku utrku Svjetskog prvenstva Formule 1

23.5.2026.
9:12
Sportski.net
Koliko je Formula 1 uzbudljiv sport dovoljno govori činjenica da svoje fanove ima diljem svijeta, ali i činjenica da je žele gledati baš svi. Pa tako i svizci.

Mrmoti, odnosno svizci, ovisno o tome koga pitate, žive na otoku Notre Dame koji nekoliko dana godišnje ugošćuje kanadsku utrku Svjetskog prvenstva Formule 1. Tako često znaju posjetiti Gilles-Villeneuve dok je Formula 1 u susjedstvu i stvoriti velike probleme organizatorima.

Naime, malene životinje lako izmigolje na stazu, što može stvoriti veliku opasnost, ne samo za njih već i za vozače. Alex Albon to je osjetio na vlastitoj koži u petak kada je tijekom prvog i jedinog slobodnog treninga udario u zid nakon što je pregazio mrmota koji je, nažalost, odabrao pogrešan trenutak za pretrčavanje staze.

Foto: DPPI/imago sportfotodienst/Profimedia

Govoreći u podcastu Up To Speed uoči ovotjednog događaja, bivši vozač Formule 1 David Coulthard objasnio je zašto je organizatorima teško spriječiti mrmote da dođu na stazu.

"Mrmoti izlaze kada se održava Velika nagrada i nažalost smo izgubili nekoliko njih", rekao je.

"To je rizik i opasnost Velike nagrade Kanade. Naravno, postoje rupe pri dnu zaštitnih ograda kako bi voda mogla otjecati sa staze jer bi se u suprotnom cijeli prostor pretvorio u bazen. Pa kako onda spriječiti mrmote, odnosno svizce kako ih službeno nazivaju, da izađu na stazu? Koliko ja znam, iza toga postoji mreža kako bi voda mogla otjecati, ali da mrmoti ne mogu proći", rekao je Coulthard, a prenosi Express.

Foto: FLORENT GOODEN/AFP/Profimedia

Dodajemo kako je na tom kobnom treningu na vrhu poretka (opet) završio sjajni Kimi Antonelli.

F1 VijestiVelika Nagrada KanadeSvizacGlodavac
