'ŽELIMO SURADNJU S DINAMOM' /

Pavasović Visković tvrdi da Svetina i ekipa pokušavaju srušiti Kustića s vlasti

Hajduk brani Marijana Kustića, predsjednika HNS-a, želi reprezentaciju na Poljudu i suradnju s Dinamom u HNS-u. Najvažniji su to zaključci sa skupštine Hajduka, na kojoj su dioničari i službeno potvrdili i novi nadzorni odbor. Na njegovom čelu Ljubo Pavasović Visković u inauguracijskom govoru objavio je podršku predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću.

Ustvrdio je kako grupa ljudi oko Nevena Šprajcera i Tomislava Svetine pokušava srušiti Marijana Kustića s vlasti u Savezu. Zaključio je kako će u toj borbi Hajduk participirati s Dinamom, jer bez jake suradnje dva kluba nema ni nogometnog Saveza. Govorilo se i o Poljudu, sportskim ciljevima i financijama. Predsjednik Hajduka Ivan Bilić objavio je kako je klub u prvih 6 mjeseci ove godine ostvario dobit od 6.84 milijuna eura, javlja Ines Goda Forjan u sportskim minutama RTL-a Danas. 

10.8.2025.
7:34
RTL Danas
Marijan KustićLjubo Pavasović ViskovićHajduk
