Legenda o Livaji, Garciji i situaciji koja muči čitav Split: 'Ja bi tu spustio malo loptu na zemlju'

Hajduk je uspio slomiti otpor žilavog Dinamo Cityja i preokretom slaviti na Poljudu 2-1 u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige. Dinamo City je poveo golom Dejvija Bregua u 37. minuti sa 25 metara, poravnao je Bruno Durdov u 49., da bi vodstvo Hajduku osigurao Abdoulie Sanyang Bamba u 63. minuti.

Gonzalo Garcia je hit trener od prošle sezone u SHNL-u, nova sezona je tek krenula kao i ona europska. Čovjeku treba dati vremena, trenerima treba dati vremena. Dosta je novih igrača u Hajduku, dosta je otišlo. Naravno, kad se Garciji spremi jedan Rebić koji je europski igrač, kad Livaja dođe u punu formu, vjerujem da će Garcia znat složiti i taktiku i momčad, da budu konkurentni.

Uzvrat je za tjedan dana u Tirani. Ukupni pobjednik dvoboja Hajduka i Dinamo Cityja će u zadnjem, 4. pretkolu igrati protiv boljeg iz ogleda Jagiellonije i Silkeborga u kojem je poljski sastav ostvario 1-0 pobjedu u prvoj utakmici igranoj u Danskoj.

Kad malo pogledamo situaciju i ono što se ovog ljeta nudi Splićanima na europskom pladnju, možemo reći kako Bijeli imaju dobru šansu prekinuti 15-godišnji post i plasirati se u jedno europsko natjecanje po skupinama. Hajduk već 15 godina ne mogu proći u grupnu fazu nekog od europskih natjecanja.

Povijest govori kako su hajdukovci u pet navrata eliminirani u mečevima doigravanja, sedam puta u trećoj rundi kvalifikacija, čak po jednom u prvom, protiv malteške Gzire United (2-0 i na Poljudu 1-3!), te u drugom kolu s kazahstanskim Tobolom (2-0 i u Kostanayu 1-4!).

Robert Špehar, bivši nogometaš i reprezentativac Hrvatske, čovjek koji se nalazi na 10. mjestu vječne ljestvice strijelaca HNL-a svih vremena sa 86 golova, vjeruje kako Hajduk ima dobru priliku ovog ljeta dohvatiti europsko natjecanje po skupinama, ali isto tako ističe kako je Dinamo City pokazao da je tvrd orah i kako je priča daleko od završetka...

"Dinamo City iz Tirane pokazao se kao jako dobra momčad. Čitavu utakmicu igrali su ravnopravno s Hajdukom, imali i 1-0 i da nije bilo greške kapetana koji je, onako, poluamaterski u svojih 16 metara iznosio loptu, kad je Bamba to iskoristio i zabio, pitanje je kako bi završilo... Ovo ostalo je bilo ravnopravno. Otvoreno je sve i jako je dobro za Hajduk da je pobijedio. Ambijent je bio prekrasan. Igrači Hajduka su dali sve od sebe, borili su se, ali nisu mogli nametnuti se u tom smislu da dominiraju. Zaslužena pobjeda Bijelih, ali potreban je veliki oprez u uzvratu", govori u stručnom komentaru za Net.hr Robert Špehar.

Hajduk se mora jako dobro pripremiti za uzvrat u Tirani jer Dinamo City je pokazao da zna i može...

"Svima je drago da je nastupio i Ante Rebić. Nije pokazao ovo malo što je igrao ono što se od njega očekuje, ali nije još spreman. Rebić je sigurno veliko pojačanje za Hajduk, ali trebat će vremena da uđe u formu. Tek je došao, treba se uklopiti u momčad. Nadamo se da će do uzvrata biti u puno boljoj formi."

Špehar je istaknuo kako Krovinović diže u formi...

"Livaja je bio opasan u par navrata, ali nije zabio. Hajduk ima svoje velike šanse, i dalje je favorit, po meni, za prolazak, ali morat će dati maksimum svih maksimuma da bi prošao Dinamo City iz Tirane".

Pati li Marko Livaja zbog taktičkih zamisli Gonzala Garcije, odnosno zato jer se Livaja mora vraćati u vezni red?

"Ja bi tu spustio malo loptu na zemlju. Gledajte, Gonzalo Garcia je hit trener od prošle sezone u SHNL-u, nova sezona je tek krenula kao i ona europska. Čovjeku treba dati vremena, trenerima treba dati vremena. Dosta je novih igrača u Hajduku, dosta je otišlo. Naravno, kad se Garciji spremi jedan Rebić koji je europski igrač, kad Livaja dođe u punu formu, vjerujem da će Garcia znat složiti i taktiku i momčad, da budu konkurentni", zaključio je Robert Špehar.

POGLEDAJTE VIDEO: Talentirani trener Mario Rac u 'Maksanovom korneru': 'To se uopće ne spominje. Evo zašto Hajduk toliko ovisi o Livaji'