Sigurdsson pred čitavom nacijom otkrio situaciju u momčadi: 'Sad ima čišću sliku'

Hrvatska muška rukometna reprezentacija u prvoj pripremnoj utakmici za Europsko rukometno prvenstvo u Žatiki pobijedila je Sjevernu Makedoniju 26-23.

Dagur Sigurdsson, izbornik aktualnih svjetskih viceprvaka, sučelio je Sjevernoj Makedoniji šareni sastav. Jednom rečenicom, nikad ovakvu hrvatsku rukometnu reprezentaciju nismo vidjeli. Sigurdsson je to napravio budući da se većina ključnih igrača pridružuje se tek nakon Nove godine, a isto tako, htio je dati priliku onima koji se natječu za mjesto u reprezentaciji.

Dagur Sigurdsson odlučio je osloboditi većinu ključnih igrača tijekom prvih priprema zbog naporne sezone, čime je otvorio priliku mlađim igračima da pokažu svoj potencijal. Kakvi će biti rezultati tog pristupa, pokazat će samo vrijeme...

Svaka utakmica na Europskom prvenstvu omogućit će izborniku Sigurdssonu izbor 20 igrača, od kojih će 16 biti odabrano za svaku pojedinu utakmicu. Očekuje se da će Sigurdsson sad zornije ocijeniti potencijal novih igrača koji se bore za ulazak među udarne snage...

Sigurdsson naglašava da će prvi dio priprema biti kratak i intenzivan, a pravi test očekuje nakon Nove godine. S obzirom na postojeće ozljede, neki će igrači biti pod povećalom tijekom prvih dana, a cilj je biti potpuno spremni za izazove koji donosi Euro.

Planirana su i dva spektakularna prijateljska susreta s Njemačkom – 8. siječnja u Areni Zagreb i 11. siječnja u Hannoveru, nakon kojih će reprezentacija nastaviti pripreme prije puta u Švedsku.

Maja Oštro Flis razgovara s Dagurom Sigurdssonom...

Za početak čestitke, ovo je prva utakmica priprema za Europsko prvenstvo, kakvi su vaši prvi dojmovi?

"Jako sam sretan, svidio mi se karakter i duh momčadi, igrači pomažu jedni drugima, neki od njih su igrali prvi put, to je velika odgovornost i u takvim trenutcima su to odradili dobro."

Zbog EHF pravila drugi igrači nisu mogli biti ovdje, danas je u sastavu bila pomlađena Hrvatska.

"Imamo široku momčad, nakon ove utakmice imamo čišći pregled koga želimo pozvati, mlađi igrači dolaze i ovo je odlična prilika u utakmici poput ove i ovo je dobar znak za budućnost."

Nakon Poreča momčad nastavlja dalje – par dana slobodno zbog Nove godine. Koje su informacije o ozlijeđenim igračima, koji su planovi?

"Nemam nikakvih novih informacija, sve ćemo pogledati nakon danas, sutra i u idućim danima, ali sve ćemo znati kada se ponovno skupimo 2. siječnja, tko može trenirati s nama. Da budem iskren, možemo im dati tri do četiri dana da nam pokažu jesu li spremni ili ozlijeđeni i onda ćemo morati raditi selekciju."

