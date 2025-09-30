Marion Cotillard navršila je 50 godina: Glumački talent i pariška otmjenost njezino su oružje

Poznata francuska glumica Marion Cotillard potječe iz glumačko-kazališne obitelji, odrastala je u Orléansu, gdje je napravila prve glumačke korake, a karijeru je započela u kazalištu i manjim televizijskim ulogama. Rođena je u Parizu na današnji datum 1975. godine pa je tako danas navršila okrugli 50. rođendan.

Širu prepoznatljivost stekla je krajem devedesetih kroz filmsku franšizu Taxi, no njezin pravi proboj dogodio se 2007. godine ulogom Édith Piaf u filmu “La Vie en Rose”, za koju je osvojila Oscara, Zlatni globus, BAFTA-u i César – postavši tek druga glumica u povijesti koja je dobila Oscara za ulogu na stranom jeziku.

Nakon toga postala je tražena i u Hollywoodu. Igrala je u hitovima poput Big Fish (2003), A Good Year (2006), Public Enemies (2009), Nine (2009), Inception (2010), Midnight in Paris (2011), Contagion (2011) i The Dark Knight Rises (2012). Kritičare je oduševila i ulogom u filmu Rust and Bone (2012), a drugu nominaciju za Oscara donio joj je belgijski film braće Dardenne Two Days, One Night (2014).

Osim na filmu, Cotillard je i modna ikona. Prekrasna je glumica godinama blisko povezana s kućama visoke mode Dior i Chanel, te je postala jedno od zaštitnih lica crvenog tepiha filmskog festivala u Cannesu.

Danas, s 50 godina, Marion Cotillard zadivljuje mladolikim izgledom i otmjenim francuskim modnim stilom, a iza sebe ima više od tri desetljeća karijere i status jedne od rijetkih europskih glumica koja je jednako uspješna i u Francuskoj i u Hollywoodu.

